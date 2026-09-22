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MediaTek’ten Googlebook’lara Özel Yeni İşlemci: Dimensity CX C10 Max

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MediaTek, üst seviye Googlebook’lar için tasarladığı 55 TOPS yapay zekâ gücüne sahip yeni nesil Dimensity CX C10 Max işlemcisini duyurdu.

MediaTek’ten Googlebook’lara Özel Yeni İşlemci: Dimensity CX C10 Max
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

MediaTek, üst seviye Googlebook dizüstü bilgisayarlar için tasarladığı yeni nesil işlemcisi Dimensity CX C10 Max’i tanıttı.

Şirketin yeni "Dimensity Compute Experiences" işlemci ailesinin ilk üyesi olan bu yonga seti, güçlü Arm çekirdeklerini, Immortalis grafik birimini ve yüksek performanslı bir yapay zekâ motorunu tek bir çatıda topluyor. TSMC’nin ikinci nesil 3 nm üretim mimarisiyle hayata geçirilen işlemci, Intel Panther Lake ve Qualcomm Snapdragon X2 Elite gibi güçlü rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

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MediaTek’ten Googlebook’lara Özel Yeni İşlemci: Dimensity CX C10 Max
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İşlemci mimarisindeki tüm çekirdekler

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Dimensity CX C10 Max, MediaTek’in başarısını kanıtlamış olan "All Big Core" tasarım anlayışını sürdürüyor. İşlemci mimarisinde toplam sekiz çekirdek yer alıyor:

  • 1 adet 3.73 GHz frekansa kadar çıkabilen Cortex-X925
  • 3 adet Cortex-X4
  • 4 adet Cortex-A720

Bu işlemci yapısı, 12 MB L3 önbellek ve 10 MB sistem seviyesinde önbellek (SLC) ile destekleniyor. Yonga seti ayrıca 9.600 Mbps hıza ulaşan LPDDR5X bellekleri ve UFS 4.0 depolama teknolojisini destekliyor.

Gelişmiş grafik, yapay zekâ ve bağlantı özellikleri

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Yeni işlemci, grafik tarafında 11 çekirdekli Arm Immortalis-G925 GPU ile gelirken, yapay zekâ iş yüklerini ise 55 TOPS performans sunabilen NPU 890 birimine emanet ediyor. Şirket, bu NPU’nun cihaz içi Gemini özelliklerini ve yapay zekâ ajanlarını minimum güç tüketimiyle kesintisiz çalıştırabildiğini belirtiyor.

Dimensity CX C10 Max’in sunduğu diğer teknik detaylar ise şöyle:

  • Cihaz içi 4K60 ekranın yanı sıra iki adet harici 4K monitör desteği
  • 10-bit AV1, HEVC, AVC ve VP9 formatlarında 4K60 donanımsal video oynatımı
  • Video konferanslar için otomatik zum, HDR video ve elektronik görüntü sabitleme sunan 32 MP destekli Imagiq 1090 ISP
  • Wi-Fi 7 ve Bluetooth teknolojileri

İşlemcinin kullanılacağı ilk Googlebook modeli henüz açıklanmasa da cihazın premium ve ultra taşınabilir bir model olacağı belirtiliyor.

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