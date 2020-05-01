Meizu 17 Serisinin Tanıtım Posterleri Yayınlandı

Ülkemizde de aktif olarak hizmet veren bir teknoloji firması olan Meizu, 8 Mayıs'ta tanıtılacak Meizu 17 serisinin tanıtım posterlerini yayınladı. Yayınlanan görseller, akıllı telefon ailesinin ses sistemi ve 17 Pro'nun geniş açılı kamerası hakkında detaylar içeriyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Meizu 17 serisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro olmak üzere iki farklı akıllı telefondan oluşması beklenen seri, bir süredir ortaya atılan iddiaların ardından nihayet bugün firmanın paylaştığı tanıtım posterleriyle gün yüzüne çıktı.

2 farklı tanıtım posterinden ilki Meizu 17 Pro’da yer alacak geniş açılı kamera hakkında, diğeriyse telefonun ses sistemi hakkında bazı detaylar içeriyor. Bu noktada yapılan paylaşıma göre serinin tepe modeli olacak olan Meizu 17 Pro, 129 derecelik ultra geniş açıya sahip bir kamerayla gelecek ve cihazların her ikisi de üst düzey ses deneyimi sunan stereo hoparlörlerle donatılacak.

Meizu’nun önümüzdeki hafta tanıtacağı Meizu 17 serisi, üst düzey ses performansı sunacak:

Şirketin resmi Weibo sayfasında yapılan paylaşımda, Meizu 17 Pro’nun üçüncü nesil ultra lineer hoparlörle donatıldığı bilgisi yer alıyor. Bu da cihazın orta ve düşük frekanslarda artırılmış bir ses deneyimi sunacağı, herhangi bir sesi minimum bozulma ve maksimum verimle dışarıya verebileceği anlamına geliyor.

Amiral gemisi olarak piyasaya sürülecek olan cihazda yer alması beklenen diğer özelliklerden de kısaca bahsedecek olursak kaynaklar, akıllı telefonun gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 865’ten alacağını ve LPDDR5 RAM ile UFS 3.1 depolama teknolojisini kullanacağını söylüyor. Bununla birlikte temassız ödemeler için kullanılan NFC modülünün de cihazda yer alması bekleniyor.

Son dönemlerde ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Meizu, 17 serisi akıllı telefon ailesinin tanıtım etkinliğini 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Cihazın geri kalan teknik özelliklerini ve fiyatını da ancak bu tarihte öğrenebileceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.