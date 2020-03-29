Meizu 17 Serisinin Kamera Filigranları Ortaya Çıktı

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Meizu 17 serisinin kamera filigranları sızdırıldı. Bu filigranlar sayesinde, telefonların resmi isimleri ve bir çok şey daha ortaya çıkmış oldu.

Meizu 17 serisinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Meizu 17 5G'nin dışında bir de Meizu 17 Pro 5G modeli bulunan seri merakla bekleniyor. Bu kadar çok beklenen bir seri olduğu için haliyle de hakkında bir çok sızdırılan bilgi ortaya çıkıyor, bu bilgilerden bazıları telefonların dizaynıyla alakalıyken bazıları ise özellikleri hakkında. Fakat internet üzerinden sızdırılan bir bilgi telefonların hem tasarımını hem de özelliklerini aynı anda doğruladı. Bu sızdırılan bilginin kaynağı ise Digital Chat Station.

Telefonların sızdırılan kamera filigranları;

İki telefonun da kamera filigranları sızdırıldı. Bu bilgiler ışığında telefonların resmi isimleri, kaç kameraya sahip oldukları ve kamera dizilişleri ortaya çıktı. Meizu 17 5G ve Meizu 17 Pro 5G'nin ikisinin de arka kamerası, Samsung'un çok ilgi çeken telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S10 Plus'a benzer şekilde yatay olarak konumlandırılmış. Filigranlarda bulunan 5 daireye göre, telefonların 5 kamerası varmış gibi gözüküyor ancak bu 5 daireden biri aslında LED flaşı temsil ediyor.

Kaynak telefonların kamera filigranlarını paylaşmakla da kalmamış ve model numaralarını da belirtmiş. Kaynağa göre, Meizu 17 5G'nin model numarası M2081 olurken Meizu 17 Pro 5G'nin ise M2091 olacak. Meizu'nun amiral gemisi telefonları, son zamanların en gözde işlemcilerinden olan Snapdragon 865 işlemcisiyle güçlenecek. Bazı raporlara göre, telefonlar selfie kamerası için bir deliği bulunan AMOLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca başka kaynaklara göre de bu telefonlar kablosuz şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Bu telefonların daha önce de fiyatları daha açıklanmadığı halde bazı kaynaklar tarafından sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre, telefonların satış fiyatı 564 dolardan(3640₺) başlayacak.