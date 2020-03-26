Meizu 17'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun 5G'li yeni amiral gemisi Meizu 17’nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Cihazın kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti olacak ve fiyatı yaklaşık 564 dolardan başlayacak.

Akıllı telefon pazarına 2008 yılında giriş yapan ve aradan geçen zamanda müşteri tabanını önemli ölçüde genişleten Meizu, sektördeki iddiasını daha da artıracak bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çinli markanın yeni amiral gemisi Meizu 17’nin teknik özellikleri ve fiyatı, lansmana kısa bir zaman kala sızdırıldı.

Meizu 17, 90Hz yenileme hızına sahip olan 6.5 inç OLED ekran ile gelecek. LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama alanı ile desteklenen akıllı telefon, gücünü Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865’ten alacak.

Meizu 17'nin tasarımı

Meizu 17’nin arka tarafında daire şeklindeki bir modüle yerleştirilmiş dört kamera bulunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya, 20 megapiksel geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto lens eşlik ediyor. Diğer kameranın ise makro lens olduğu tahmin ediliyor.

30W hızlı şarj destekleyen 4.500mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen akıllı telefon, 8mm gövdesi ve 185 gram ağırlığı ile son derece hafif bir tasarıma sahip. Fiyatlandırmaya gelince; Meizu 17, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama varyantı için 3.999 yuan fiyata (yaklaşık 565 dolar) sahip olacak. 8GB RAM ve 256GB dahili depolama yapılandırmasının 4.299 yuan (yaklaşık 607 dolar) olacağı belirtilen telefon, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama sunan premium varyantı için de 4.699 Yuan (yaklaşık 663 dolar) olarak fiyatlandırılacak.

Öte yandan, tüm bunların henüz teyite muhtaç bilgiler olduğunu söylemekte fayda var. Meizu 17’ye dair kesin detayları, Çinli şirketin yapacağı açıklamanın ardından öğreneceğiz. O zamana kadar cihaz hakkında yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.