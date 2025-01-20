Donald Trump'tan sonra karısı Melania Trump da kendi memecoin'ini çıkardı. MELANIA isimli kripto para birimi, kısa sürede ciddi anlamda yükseldi.

Bugün ABD’de yeniden başkan olacak Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendi memecoin’ini piyasaya sürmüştü. O kripto para birimi, kısa sürede tüm dünyada popüler olmayı başarmıştı. Şimdi ise hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir gelişme daha yaşandı. Trump’ın First Lady olacak karısı Melania Trump da kendi kripto parasını çıkardı.

Piyasayası âdeta oyuncağa çevirdiler dememize neden olan bu hamle, Melania’nın X’ten yaptığı bir paylaşımla duyuruldu. Solana (SOL) ağındaki bu kripto para birimine “Melania MEME (MELANIA)” ismi verildi.

11 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Tahmin edebileceğiniz gibi bu haberi duyan kripto yatırımcıları, hızlıca MELANIA’ya akın etmeye başladı. Öyle ki kısa sürede kripto para biriminin piyasa değeri 2 saatten kısa sürede 6 milyar doların üstüne çıktı. Kendi değeri ise 13 dolar seviyelerine kadar çıktı. Bu haberin yazıldığı sırada 10,50 dolardan işlem görüyor, piyasa değeri ise 11,16 milyar dolar.

Tıpkı TRUMP’ınki gibi bu da bir memecoin. Yani topluluk ilgisinden güç alıyor ve fiyatı ona göre çok sık değişebiliyor. Bu tarz kripto paraların çok büyük risk teşkil ettiklerini biliyoruz. O nedenle eğer yatırım yapmayı düşünürseniz risklerin çok yüksek olduğunu bilmeniz ve çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Gelen bilgilere göre MELANIA’nın %35’i token’in arkasındaki ekibe ayrılmış. %15’i civarının da herkese açıldığı belirtilmiş. Melania Trump, açıklamasında memecoin’i “destek” ve “etkileşim” için yaptığını söylerken yatırım fırsatı olarak görmediğini eklemiş.