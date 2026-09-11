Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Torino Otomobil Fuarı'nda sergilenen yeni SUV Fiat Grizzly, köşeli tasarımı, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Fiat, kompakt SUV segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Torino Otomobil Fuarı 2026’da dünya lansmanı gerçekleştirilen yeni Fiat Grizzly, özgün ve köşeli tasarımıyla ilk kez otomobilseverlerin karşısına çıktı. 4,39 metre uzunluğuyla dikkat çeken araç, kalabalıklaşan kompakt SUV pazarında güçlü ve karakterli bir alternatif olarak konumlanıyor.

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Torino’da sergilenen model henüz üretime girmemiş bir prototip olduğu için iç mekânı şimdilik gizemini korusa da dış tasarımı Fiat'ın bu yeni modelle neyi hedeflediğini açıkça ortaya koyuyor.

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Yeni Fiat Grizzly böyle görünecek:

Yeni Fiat Grizzly’nin en sıra dışı yönü şüphesiz orantıları ve tasarım dili. Yere paralel uzanan yüksek tavanı ve köşeli karoser yapısı sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda kabin içindeki yaşam alanını ve ferahlığı en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Cömert yerden yüksekliği ise aracın SUV karakterini pekiştiriyor.

Tasarımı tamamlayan tavan rayları, pikselli far imzası ve siyah plastik çamurluk kaplamaları, Grizzly’nin şehir trafiğinde anında fark edilmesini sağlayan detaylar arasında yer alıyor.

İç mekân, motor seçenekleri ve tahmini fiyat

Aracın iç mekânı henüz tam olarak sergilenmese de ilk izlenimler güncel teknolojilere işaret ediyor. Çift ekranlı ön konsol ve elektronik vites sistemi, Stellantis grubunun en güncel tasarım trendlerini yansıtıyor. Fiat Grizzly; Grande Panda ve Citroën C3 ile aynı platformu paylaşıyor.

Grizzly, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden üç farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak:

Benzinli : 100 BG güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor.

: 100 BG güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor. Mild Hybrid (Hafif Hibrit) : 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş 145 BG’lik 1.2 mild hybrid ünite.

: 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş 145 BG’lik 1.2 mild hybrid ünite. Elektrikli: Farklı menzil ihtiyaçlarına yanıt veren iki farklı batarya kapasitesine sahip %100 elektrikli versiyonlar.

Fiat henüz resmî fiyat listesini açıklamadı ancak başlangıç fiyatının 21.000 euro civarında olacağı konuşuluyor. Öte yandan henüz doğrulanmamış olsa da aracın 7 kişilik bir oturma düzeni opsiyonuyla gelebileceği ihtimali, Grizzly’nin pazardaki en büyük kozlarından biri olabilir.