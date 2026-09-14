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Tesla, Yıllardır Beklenen Yeni Roadster'ı Nihayet Tanıtacak: İşte Lansman Tarihi

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Tesla, ilk kez 2017'de duyurduğu ancak yıllardır ertelenen ikinci nesil Roadster spor otomobilini çok yakında tanıtacağını açıkladı.

Tesla, Yıllardır Beklenen Yeni Roadster'ı Nihayet Tanıtacak: İşte Lansman Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticsi Tesla, otomotiv dünyasının en uzun süredir beklenen modellerinden biri olan ikinci nesil Roadster’ı ilk olarak 2017 yılında duyurmuştu. Ancak o zamandan bu yana araç hakkında herhangi bir kayda değer gelişme yaşanmamıştı.

Şimdi ise bu durum değişti. Öyle ki firma, sürpriz bir şekilde cumartesi günü X’teki resmî hesabından yapılan bir paylaşımla yeni nesil Roadster modelinin nihayet yakında tanıtılacağını duyurdu.

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Tesla, Yıllardır Beklenen Yeni Roadster'ı Nihayet Tanıtacak: İşte Lansman Tarihi
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1 Ekim’de tanıtılacak

Tesla’nın yaptığı paylaşıma göre yıllardır beklenen yeni nesil Roadster modeli, Tesla tarafından 1 Ekim 2026 Perşembe günü resmen tanıtılacak. Yayınlanan grafik sadece tanıtım tarihini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Elon Musk'ın hava uzay şirketi SpaceX ile ortaklaşa geliştirilmesi planlanan soğuk gaz iticilerine de göndermede bulunuyor. İsteğe bağlı bir donanım paketi olarak sunulması beklenen bu iticilerinin araca belirli bir seviyede inanılmaz hızlı gitme kabiliyeti kazandıracağı öne sürülüyor.

Tesla'nın ikinci nesil spor otomobili ilk olarak Kasım 2017'de duyurulmuştu. Ancak o tarihten bu yana aracın piyasaya sürülme takvimi defalarca ertelendi. Bu uzun erteleme süreci, geçtiğimiz yıl Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasında sosyal medyada yaşanan bir atışmaya dahi konu oldu. Sam Altman, 50.000 dolarlık rezervasyon ücretini yatırdıktan sonra "7,5 yıl beklemenin uzun bir süre olduğunu" belirterek sitem etmiş, Elon Musk ise yanıt olarak Altman'ın rezervasyon ücretini iade aldığını iddia etmişti.

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The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, Tesla 2017 yılında gösterilen orijinal tasarım konseptini tamamen rafa kaldırdı. Şirket bunun yerine henüz kamuoyuna gösterilmemiş yepyeni bir tasarım üzerinde çalıştı.

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, lansman ve resmi tanıtım yapılsa dahi Roadster'ın seri üretimine geçilmesinin 12 ila 18 ay kadar sürebileceğini itiraf etmişti. Dolayısıyla 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olan lansman, sipariş veren kullanıcıların araçlarına hemen kavuşacağı anlamına gelmiyor. Yıllardır ertelenen bu süper otomobilin SpaceX teknolojisiyle ne derece entegre olacağı ve vaat edilen performans değerlerini karşılayıp karşılayamayacağı 1 Ekim'deki etkinlikte netlik kazanacak.

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