Yeni Yapay Zeka Meme Kanserini Erkenden Teşhis Edebilir

Dünyadaki her sekiz kadından birine hayatının bir döneminde meme kanseri teşhisi konuluyor. Erken teşhisin yaşamları kurtarmadaki etkisi çok büyük. Buna dair yapılan son araştırmalar Google’ın yeni algoritmayla mamogram taramasının doğruluğunu artırabileceğini ve İngiltere’deki radyolog eksikliğinin bir kısmını hafifletebileceğini gösteriyor.

Google araştırmacıları şu günlerde meme kanserini daha hızlı tespit edebilmek amacıyla kullanılacak bir algoritma üzerinde çalışıyor. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili konuşmak için erken olsa da, yapılan yorumlar hatalı teşhislerin azaltılmasına ve doktor eksikliğinin giderilmesinde yardımcı olacağı yönünde.

Google’ın sahip olduğu DeepMind’ın, son yıllarda tıp alanında kullanılacak yapay zekalar geliştirmek için çeşitli sağlık kuruluşlarıyla çalıştığı biliniyor. Yeni sistemi geliştirmek için ilk olarak 76.000 İngiliz kadından alınan verileri ve ABD’den 15.000 tarama örneğini kullanılarak eğitildi. Yapay zekadan elde edilen sonuçlar gerçek sonuçlar ve radyolog yorumlarıyla karşılaştırıldığında oldukça tutarlı sonuçlarla karşılaşıldı.

Yanlış negatiflerde azalma tespit edildi

Araştırmaya göre yapay zeka, meme kanserini tek bir uzman radyologla aynı doğrulukta tespit edebilecek. Ayrıca edinilen sonuçlara göre, uzmanlara kıyasla yanlış negatif sonuçlarda ABD’de yüzde 5,7 Birleşik Krallık’ta ise 1,2 oranında azalma görüldü. Böylece erken teşhisin de önü açılmış olacağı gayet açık.

Sonuçlar şu an olumlu olsa da henüz erken aşamalarda kalan projenin uzmanlarla beraber yürütülecek uzun çalışmalara ihtiyaç duyduğu gerçeği araştırmacılar tarafından sıklıkla vurgulanıyor. Google araştırmacıları, geçmişe dönük verilerden çok mevcut hastalarla yapılacak çalışmalara ağırlık vermenin gerekliliğini dile getiriyor.

Kaynak kodu dahil edilerek yürütülen araştırma, uzmanlara göre diğer bilim insanlarının sıfırdan başlamak zorunda kalmadan iş üzerine iş inşa etmelerini sağladığından hayati önem taşıyor. Bu sayede sonuçların nasıl elde edildiği de daha iyi anlaşılmış oluyor. Tabii hastaların da kişisel verilerini araştırma amacıyla kullanılmak üzere olumlu şekilde onaylamasının önemini unutmamak gerek. Dileriz bilim insanları bu son derece faydalı araştırmayı kısa sürede tamamlar ve hayata geçirir.