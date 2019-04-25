Men In Black: International Filminden Yeni Fragman Geldi

Men In Black serisine yeni bir soluk getirmesi amaçlanan Men in Black: International’dan yeni bir fragman daha geldi.

Bu yaz sinemaya her gittiğimizde bir yerde Chris Hemsworth’ün yüzünü göreceğiz gibi duruyor. MCU’da Thor rolünü oynayan aktör, Thor: Ragnarok filminde beraber kamera karşısına geçtiği Tessa Thompson ile bilikte MiB: International’ın başrolünde olacak.

Uzaylı dolu bilim kurgu-komedi-aksiyon türündeki filmde Hemsworth ve Thompson, insanlar ile uzaylılar arasında kalan bölgede hareket eden Men in Black’in iki ajanı olarak evreni tehdit eden bir düşmana karşı koymaya çalışacaklar.

Tessa Thompson, filmdeki karakterini MiB ile karşılaşınca hayatı değişen bir genç kız olarak tanımlıyor. Will Smith’in orijinal filmlerde oynadığı karakterden farklı olarak bu kızı MiB bulmuyor, kız MiB’i buluyor.

Filmin yapımcılarının da üzerinde durduğu üzere bu filmde Will Smith ve Tommy Lee Jones’un karakterlerinin yerine yeni karakterler getirilmiyor, ekibe yeni üyeler katılıyor. Yani ileride belki Jones ve Smith tekrar rollerini oynayabilirler.

Filmin kadrosunda Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani ve Emma Thompson da bulunuyor.

Film, 14 Haziran’da vizyona girecek.