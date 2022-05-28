Alınan haberlere göre son zamanlarda üretim açısından oldukça azalan manuel vitesin tabutuna bir çiviyi de Mercedes-Benz çakıyor. Şirket, üç pedallı araçların sona yaklaştığını resmen onayladı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in manuel vitesi gelecek yıldan itibaren emekli edeceği haberi alındı. Bu haberle birlikte artık dünya çapındaki Mercedes-Benz alıcıları yakında tek seçenek olarak otomatik vitesi tercih edebilecekler.

Alman haber ajansı Automobilwoche'nin haberine göre motorlu otomobilin mucidi Mercedes-Benz, ileride tanıtacağı yeni modellerde ve sonraki modellerde manuel şanzıman bulundurmayacak. Mercedes her ne kadar manuel vitesi bırakacaklarını 2020'de bırakacağını açıklamış olsa da bu sefer resmi bir şekilde tarih onaylandı.

Mercedes-Benz, 2023’ten itibaren sadece otomatik vitesli otomobil üretecek

Mercedes-Benz sözcüsü bu hafta yaptığı açıklamada "Artan elektrifikasyonla birlikte, müşteri talebinin elektrikli araçlara ve otomatik viteslere doğru kaydığını görüyoruz" dedi ve manuel şanzımanı kademeli olarak bırakacaklarını açıkladı.

2021'in ortalarında BMW, Avustralya'daki Z4 serisinden manuel vitesi kaldırmıştı ve hatta daha yakın zamanda Mini, devam eden küresel otomotiv parça tedarik sıkıntısı nedeniyle manuel vitesli araçlarının üretimini durdurmuştu.

Benzer şekilde Toyota da 2021'de manuel vitesli Corolla'nın üretimini durdurmuştu. Dünyada artık sadece otomatik vitesli araçlar üretilmeye başlanacak ve manuel vitesli araçlar tarihe karışacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.