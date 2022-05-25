Mercedes-Benz, "MYTHOS" olarak isimlendirdiği yeni markasını duyurdu. Ultra lüks ve özel otomobiller için oluşturulan yeni marka altında üretilecek otomobillerin tamamı koleksiyonluk olacak. MYTHOS'un ilk modellerinin neler olacağı ise bilinmiyor.

Almanya merkezli otomobil devi Mercedes-Benz, Fransa'da bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte geleceğe yönelik planlarını anlatan şirket, herkesin ağzını açık bırakacak bir de sürpriz yaptı. Yapılan açıklamalara göre Mercedes-Benz, yeni bir marka kuruyor. "MYTHOS" olarak isimlendirilen bu marka, Mercedes'in ultra lüks ve sınırlı sayıda üretilecek otomobillerini içerecek. Zaten 'lüks otomobil' ifadesinin tanımı olarak kabul edilen Mercedes'in böyle bir karar alması, sektörde yeni bir lüks otomobil akımının habercisi olabilir.

Mercedes-Benz tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin karlılığını artırma stratejileri ve elektrik dönüşümü gibi konulardaki planlarından bahsedildi. Ancak etkinliğin en dikkat çeken yanı, hiç şüphesiz MYTHOS'tu. Şirket bu marka ile yalnızca gerçekten de çok zengin olan kişileri hedefleyecek ve hatta çoğu benzersiz olan modellerin özel üretimini yapacak. MYTHOS markası altında üretilecek araçlar ise şimdilik bilinmiyor.

MYTHOS markalı tüm otomobiller koleksiyonluk olacak

MYTHOS ile ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda, bu marka adı altında üretilecek otomobillerin tamamının koleksiyonluk olacağını görüyoruz. Şirket, ultra lüks ile ultra özel tabirlerinin birleşimini MYTHOS ile aktaracak. Mercedes-Benz yetkililerine göre bu otomobiller, yalnızca en meraklı Mercedes hayranları için, sınırlı sayıda üretilecek. Ayrıca bu otomobillerin özelleştirme seçeneklerinin bulunacağını da söyleyelim.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamalarda MYTHOS markasıyla üretilecek otomobillere değinilmemiş olsa da ufak bir beyin fırtınası yapabiliriz. Örneğin şirketin en pahalı araçlarından bir tanesi G-Serisi SUV. Bu araç, ülkemizde 7 milyon lira civarına satılıyor. Şirket, "Mercedes-AMG G 63" olarak isimlendirdiği bu modeli özel bir şekilde yenileyip, MYTHOS markası altında satışa çıkarabilir. Mercedes-Benz'in MYTHOS için söyleyeceği son söz şimdiden merak konusu...