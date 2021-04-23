Otomobiller ile ilgili içerikler üreten bir YouTube kanalı, hatchback liginin yıldızları olarak bilinen Mercedes-AMG A45 S ile Volkswagen Golf 8 R'ı karşı karşıya getirdi. Heyecan verici yarış hem göze hem de kulağa hitap ediyor.

Otomobiller üzerine videolar çeken Carwow isimli bir YouTube kanalı, özellikle de hatchback tutkunlarının ağzını sulandıran bir video paylaştı. Piyasadaki en güçlü hatchback modellerinden olan Mercedes-AMG A45 S ile Volkswagen Golf 8 R'ı karşı karşıya getiren kanal, otomobil tutkunlarının hem gözlerine hem de kulaklarına bayram ettirmeyi başardı.

Araçların motor özelliklerine baktığımızda, Volkswagen Golf 8 R'ın 320 beygir gücünde 2.0 litrelik turbo motoru olduğunu görüyoruz. Benzinli bu motor, 4 silindirli yapıya sahip. Mercedes-AMG A45 S ise Golf 8 R'dan yalnızca beygir gücü ile ayrılıyor. Buna göre Mercedes-AMG A45 S'in motorunun 2.0 litrelik turbo benzinli, 4 silindirli ve 422 beygir gücünde. Ancak Mercedes-AMG A45 S'in Golf 8 R'dan 100 kilogram daha ağır olduğunu, bunun da araçlar arasındaki farkı kapattığını söylemek gerekiyor. Öte yandan, her iki modelin de çift kavramalı otomatik şanzımana sahip olduğunu ve dörtçeker olduklarını da belirtmek gerek.

Mercedes-AMG A45 S ile Golf 8 R karşı karşıya

Hatchback liginin en iyileri olarak bilinen Mercedes-AMG A45 S ile Volkswagen Golf 8 R, teknik özellikler açısından benzer olsa da fiyat açısından büyük oranda ayrılıyorlar. Bu bağlamda; İngiltere'de Mercedes-AMG A45 S'in fiyatının, Volkswagen Golf 8 R'dan 20 bin sterlin daha pahalı olduğunu açıkça ifade edebiliriz.

Mercedes-AMG A45 S ile Volkswagen Golf 8 R'ın karşı karşıya geldiği yarışların gerçekten de heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Peki kim kazandı dersiniz? Bu sorunun cevabını almak isterseniz, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.