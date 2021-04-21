Mercedes-Benz, bu hafta tanıttığı sedan ve SUV modelleri EQS ve EQB ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş, neredeyse tümüyle dijital bir donanıma sahip elektrikli araçlarla kamuoyunu meraklı bir bekleyişe sürüklemişti. Şirketin birkaç gün geçmeden tanıttığı yeni kamyonet EQT de seri hakkında meraklı olanların heyecanını kabarttı.

Trabzon'dan Hatay'a tek şarjla gidebilecek sedan araç Mercedes EQS tanıtılalı 1 hafta olmadı. Hatta serinin SUV üyesi EQB de birkaç gün sonra kamunun beğenisine sunuldu. Bitmedi, bugün de serinin üçüncü üyesi olan EQT'nin duyurusu yapıldı. Serinin diğer üyeleri gibi göz alıcı bir tasarıma sahip olan vanın detaylı tanıtımı, mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Mercedes'in hızlı bir şehir yaşamına sahip aileler için tasarladığı yeni nesil van EQT, lüks karavan EQV'nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak satışa sunulacak. Aracın tanıtımı, kaykay efsanesi Tony Hawk tarafından yapılacak.

Üretimine az kalan bir model olarak tanımlanan EQT hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Mercedes’e göre EQT konsepti, geniş ve değişken bir iç tasarımı çekici bir dış tasarımla bir araya getiriyor. Şirket, aracın yüksek güvenlik, bağlanırlık ve konfor standartlarına uygun olduğuna damgasını basıyor.

EQ serisinin en düşük menzilli üyesi olabilir

EQT’nin özellikleri henüz bilinmese de büyük kardeşi diyebileceğimiz EQV, araç hakkında bazı tahminlerde bulunmamıza yardım ediyor. EQV, 90 kWh güce sahip bataryasıyla tek şarjla 400 kilometre kadar yol kat edebiliyor. Bu bilgiye göre daha uygun fiyatlı ve basit versiyonu olarak duyurulan EQT’nin menzilinin 300 kilometre civarında olacağı tahminine varabiliriz.

EQS, önümüzdeki ay tanıtılacak

T sınıfı aracın 2022’nin ilk yarısında çıkış yapması bekleniyor. Ancak araç büyük ihtimalle ABD’de satışa sunulmayacak. Mercedes bunun yerine ABD’deki alıcıları için elektrikli bir Sprinter modeli çıkarmayı planlıyor. Şimdilik sadece birkaç fotoğraf ve kısa açıklamalarına sahip olduğumuz EQT, 10 Mayıs’ta Tony Hawk’ın konuşma yapacağı bir videoyla tanıtılacak.