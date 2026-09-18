Mercedes-AMG'nin sıfırdan kendi bünyesinde geliştirdiği ilk tamamen elektrikli süper SUV modelinin tanıtım tarihi sızdı.

Alman otomotiv devi Mercedes-AMG’nin tamamen kendi mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanan ilk elektrikli SUV modeli için heyecan verici detaylar ortaya çıktı.

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Her ne kadar resmi kanallardan henüz kesin bir doğrulama gelmemiş olsa da çeşitli kaynakların aktardığı raporlara göre elektrikli GT SUV, 17 Ekim 2026 tarihinde Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi tarafından düzenlenecek olan "The 140 Festival" etkinliği kapsamında tanıtılacak.

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1.100 beygir güçle gelebilir

Söz konusu model, var olan bir Mercedes aracının dönüştürülmüş bir versiyonu değil, tamamen AMG imzalı bağımsız bir proje olarak öne çıkıyor. Ancak aracın tanıtılmasıyla birlikte hemen yollara çıkması beklenmiyor. İddialara göre teslimatlar 2027 yılında başlayacak.

Projeye dair ilk işaretler aslında yeni değil. AMG, Kasım 2024’te mevcut EQE ve EQS SUV modellerinin üzerinde konumlanacak tam boyutlu bir "süper SUV" planladığını duyurmuştu. Aracın üretim adresi ise şaşırtıcı bir değişime işaret ediyor. Geleneksel olarak AMG modellerinin çıktığı Affalterbach yerine, bu yeni elektrikli SUV’un üretimi için Mercedes-Benz’in elektrikli araç montajına uygun hale getirdiği Sindelfingen fabrikası hedefleniyor.

Yeni GT SUV, AMG’nin yüksek performanslı elektrikli araçları için özel olarak geliştirdiği dedicated AMG.EA mimarisi üzerine yükselen ikinci model olacak. Bu platformu kullanan ilk araç, daha önce tanıtılan ancak henüz pazara sunulmayan Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe sedandı. AMG henüz SUV modelinin kesin performans rakamlarını doğrulamamış olsa da sedan kardeşinin ortaya koyduğu standartlar beklentiyi oldukça yukarı çekiyor. Serinin tepe noktası olan GT 63 4-Door modeli; 1.153 beygir güç, 2000 Nm tork, 800 voltluk elektrik mimarisi, 106 kWh batarya ve uygun istasyonlarda 600 kW üzerindeki DC hızlı şarj desteğiyle sınırları zorluyordu.