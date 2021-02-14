Mercedes-Benz, 1,3 Milyon Aracı Geri Çağırıyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, acil durum çağrı sistemindeki bir arıza nedeniyle tam 1 milyon 292 bin 258 otomobili geri çağırmaya karar verdi. Yaşanan arıza ciddi bir sorun yaşanmadan tespit edildi.

Otomotiv sektöründe zaman zaman araçlardaki kronik sorunlar araçlar yollara çıktıktan sonra tespit edilebiliyor. Bu tür durumlarda en sık uygulanan yöntemlerden biri araçları geri çağırmak, ya para iadesi ya da sorunun giderilmesini sağlamak oluyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından biri olan Mercedes-Benz de acil durum arama sistemindeki bir arıza nedeniyle yaklaşık 1,3 milyon aracını geri çağırdığını açıkladı. Geri çağırma kararının nedeni olarak acil durum ekiplerinin yaşayabileceği sorunları gösterdi.

1,3 milyon araç geri çağırıldı

Mercedes-Benz AG'nin açıklamasına göre araçların iletişim modülünde geçici bir sorun yaşanıyor. Güç kaynağının kaza anında geçici olarak kapanması nedeniyle acil durum ekiplerine gönderilen konum bilgisi hatalı olabiliyor.

Firmanın basın sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada, diğer otomatik ve manuel acil durum arama sistemlerinin sorunsuz olarak çalıştığı da belirtildi. Ayrıca yaşanan sorun nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

Firmanın geri çağırdığı modeller arasında CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC ve G serisinden araçlar yer alıyor. Bu serilerin 2016-2021 arası modellerinde kullanılan sistemde sorun yaşanıyor.

Sorun bir kazayla ortaya çıktı

Avrupa'da yaşanan bir kazada, otomatik acil durum sisteminden giden konum bilgisi diğer verilerle uyuşmuyordu. Bu durumu inceleyen Mercedes-Benz de sorunu tespit etmeyi başardı. Ardından da sorunun çözümü için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz hafta Mercedes yeni S-Class EQS'e dair detaylar paylaşmıştı. Lüks elektrikli otomobil pazarını gözüne kestiren Alman devi, Ocak ayında da 2022 EQA 250 crossover'ı tanıtmıştı. Elektrikli otomobillerde iddialı olmayı amaçlayan firma, bugün yaşadığı sorundan da gerekli dersleri çıkaracaktır.