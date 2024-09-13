“Mercedes-Benz” adını hepimiz biliyoruz ancak kaçımız nereden geldiğini düşündük? İçeriğimizde, bir kıza uzanan bağlantısını anlattık.

Dünyanın en ünlü ve prestijli otomobil markalarından olan “Mercedes-Benz”in adı; 19. yüzyılın sonuna kadar uzanıyor.

Üstelik bu ad, gerçek bir insanla bağlantılı. Gelin bu adın tam olarak nereden ve kimden geldiğine birlikte bakalım.

“Mercedes” adı, bir iş insanının kızından geliyor.

20. yüzyılda Daimler-Motoren-Gesellshaft’ta çalışan Emil Jellinek, Avusturya kökenli bir iş insanıydı. Jellinek, otomobil yarışlarına katılıyor ve zenginlere, lüks otomobille satıyordu. Kızının ismi ise İspanyolca “merhamet” anlamına gelen “Mercedes”ti ve Jellinek, kendi yarış arabalarına bu adı koymuştu.

Mercedes 35 HP

1901 senesinde üretilen; aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla Mercedes 35 HP, otomobil dünyasında bir çığır açmıştı. Özel siparişle üretilen bu otomobilin adını da Mercedes koymuştu. İşte dünyaca ünlü Mercedes markasının adının anlamı buradan geliyordu.

Zaten Jellinek’in otomobil yarışlarındaki başarısı da Mercedes’in kısa zamanda popülerliğini artırmıştı ve birazdan bahsedeceğimiz Daimler-Motoren-Gessellschaft’ın (DMG) ürettiği bütün otomobiller “Mercedes” ismiyle satılmaya başlanmıştı.

Peki “Benz” nereden geliyor?

Birlikte görmeye alışık olduğumuz “Mercedes-Benz” adındaki “Benz”, dünyanın benzinle çalışan ilk otomobili “Benz Patent-Motorwagen”i icat ederek modern otomobilin mucidi olan Karl Benz’den geliyor.

1926 senesinde “Benz&Cie.” adlı şirketin “Daimler-Motoren-Gesellschaft” ile birleşmesiyle markanın ismi bugünkü “Mercedes-Benz”e dönüştü ve günümüzde dünyanın en prestijli otomobil markalarının arasında.

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