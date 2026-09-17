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Mercedes-Benz 690 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli C 300 4Matic'i Tanıttı!

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Mercedes-Benz, tamamen elektrikli C-Serisi ailesini giriş seviyesi C 300 4Matic modeliyle genişletti.

Mercedes-Benz 690 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli C 300 4Matic'i Tanıttı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mercedes-Benz, Nisan ayında ilk kez sergilediği çift motorlu ve dört çeker C 400 4Matic modelinin ardından elektrikli C-Serisi serisini genişletmeye devam ediyor. Alman otomotiv devi, C 400'ün bir alt seviyesinde konumlanan yeni giriş versiyonu C 300 4Matic modelini resmî olarak duyurdu.

Yeni model, abisine kıyasla biraz daha düşük güç üretse de sunduğu performans ve teknik özellikler bakımından oldukça iddialı bir konumda duruyor. Gelin neler sunduğuna birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

Mercedes-Benz 690 km Menzil Sunan Yeni Elektrikli C 300 4Matic'i Tanıttı!
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Karşınızda Mercedes Benz elektrikli C 300 4Matic

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Yeni C 300 4Matic modelinde de tıpkı C 400'de olduğu gibi çift elektrik motoru ve 4Matic dört çeker sistemi standart olarak yer alıyor. Aracın ürettiği tork değeri de abisiyle tamamen aynı kalarak 800 Nm seviyesinde korunmuş. Güç tarafında ise ufak bir kısıntıya gidilmiş; C 400 modelindeki 483 beygir güce karşılık C 300 modeli 416 beygir güç üretiyor. Bu güç kaybı hızlanma sürelerine yalnızca yarım saniyelik bir fark olarak yansıyor; C 300 4Matic, 0'dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşmayı başarıyor. C 400 modelinde bu süre 4,0 saniye olarak açıklanmıştı.

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İki model arasındaki en belirgin teknik fark batarya paketinde ve buna bağlı olarak sunulan sürüş menzilinde ortaya çıkıyor. C 400 modelinde yer alan 94 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryanın yerine C 300 modelinde 85 kWh kapasiteli bir bataryaya yer veriliyor. Kapasitedeki bu düşüşe rağmen C 300 4Matic, WLTP standartlarına göre tek şarjla 690 km gibi oldukça tatmin edici bir sürüş menzili vaat ediyor. C 400'ün sunduğu resmi menzil değeri ise 762 km seviyesindeydi.

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Menzil tarafındaki bu ufak fark, hızlı şarj yeteneklerinde de kendini hissettirmeye devam ediyor. 400 modelindeki 330 kW maksimum şarj hızı C 300 versiyonunda 320 kW olarak sınırlandırılmış. Ancak bu fark gündelik kullanımda neredeyse hiç hissedilmeyecek. Mercedes-Benz'in paylaştığı verilere göre C 300 4Matic, 10 dakikalık hızlı şarj ile araç bataryasına yaklaşık 290 km menzil ekleyebiliyor.

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İki model arasındaki teknik farkların azlığı göz önüne alındığında, fiyat tarafındaki fark C 300 modelini oldukça mantıklı bir seçenek hâline getiriyor. Havalı süspansiyon sistemi, ön yolcu ekranı veya 18 inçten büyük jant seçenekleri gibi lüks donanımlar her iki araçta da opsiyon listesinde. Fiyatların açıklandığı Almanya pazarında C 300 4Matic, 62.951 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Karşılaştırıldığında 67.711 euro fiyat etiketine sahip C 400 modeline göre kullanıcılara 4.760 euro tasarruf sağlıyor.

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