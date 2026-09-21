Mercedes-Benz Türkiye CEO’su: Türkiye’de Elektrikli Kamyon Üretebiliriz!

Mercedes-Benz Türk'ün yeni CEO'su Heiko Selzam, yeterli talep olması hâlinde firmanın ülkemizde elektrikli kamyon üretebileceğini açıkladı.

Almanya'da gerçekleşen IAA Transportation 2026 fuarında otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren önemli değerlendirmeler paylaşıldı. Mercedes-Benz Türk’ün yeni CEO’su Heiko Selzam, Habertürk’ten Gazeteci Yiğitcan Yıldız’a verdiği demeçte, şirketin Türkiye’deki üretim stratejisine ve elektrikli araç vizyonuna dair kritik bilgiler sundu.

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Aksaray’da yer alan dev üretim tesisinin geleceğine yönelik soruları yanıtlayan Selzam, fabrikanın elektrikli kamyon üretimi için potansiyel taşıdığını ancak belirleyici faktörün doğrudan pazar dinamikleri olduğunu dile getirdi.

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Yeterli talep olursa Türkiye’de elektrikli kamyon üretilebilir

Lojistik ve ağır ticari araç sektöründe yaşanan küresel dönüşüm, geleneksel içten yanmalı motorların yerini kademeli olarak bataryalı ve sıfır emisyonlu sistemlere bırakmasını zorunlu kılıyor. Şirketlerin bu tür büyük üretim yatırımlarında bant altyapılarını değiştirebilmesi için bölgesel talebin belirli bir doygunluğa ulaşması beklenir.

Selzam da bu duruma dikkat çekerek talebin gelişimi ve pazar koşullarının uygun şekilde şekillenmesi halinde elektrikli araç fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Aksaray'daki tesiste banttan inecek olası bir elektrikli model için en net şart pazar talebi olarak öne çıkıyor.

Selzam konuşmasında, “Talebin gelişimi ve pazar koşullarının uygun şekilde şekillenmesi halinde bu alandaki fırsatları değerlendirmek gündemimizde yer almaya devam edecek. Yeterli talep görmemiz halinde elektrikli kamyonumuzu da Türkiye’de üretebiliriz.” sözleriyle şirketin Türkiye'ye yönelik stratejik yaklaşımını özetledi.

Aksaray fabrikası sadece iç pazar ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, Türkiye'nin ağır ticari araç ihracatında da devasa bir payı elinde tutuyor. Selzam’ın aktardığı verilere göre, Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen ve yurt dışına ihraç edilen her 10 kamyondan 7’si Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray tesislerinde banttan iniyor. Bu yüksek üretim ve ihracat hacmi, markanın küresel organizasyonu içerisindeki yerini son derece sağlam kılıyor.