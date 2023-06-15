Mercedes-Benz, ikonik deneysel otomobili C111'den ilham alan fütüristik tasarımlı konsept aracı Vision One-Eleven'ı tanıttı. Araç, şirketin gelecekteki elektrikli süper otomobillerinin nasıl olabileceği hakkında bizlere ipucu veriyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, birbirinden ihtişamlı modelleriyle otomobil meraklıların gönlünde taht kurmuş bir marka. Şirket seri üretim modellerinin yanı sıra herkesin ağzını açık bırakan konsept araçlarıyla da biliniyor.

Otomobil devi, bugün en yeni konsept aracı Vision One-Eleven’ı tanıttı. Tasarımıyla kendine hayran bırakan otomobil, geçmiş ve geleceği bir araya getirmesiyle dikkat çekti.

İşte C111'den ilham alan Vision One-Eleven!

Adeta bir filmden fırlamış gibi görünen Mercedes-Benz Vision One-Eleven, ismiyle şirketin 60’lı ve 70’li yıllardaki deneysel otomobili C111’e selam çakıyor. Araç, içten yanmalı motorlardan elektriklilere geçtiğimiz şu dönemde gelecekte göreceğimiz performans odaklı otomobiller hakkında bizlere ipucu veriyor.

Vision One-Eleven’ın tasarımının oldukça şık göründüğünü söylememiz yanlış olmaz. Aracın orijinal C111 prototipinden esinlendiği ve onu günümüze taşıdığı açıkça görülebiliyor. Ayrıca aracın biraz basık görünümünün, markanın mevcut elektrikli EQS ve EQE gibi modellerini biraz andırması da dikkatlerden kaçmıyor.

Araç, şirketin ikonik 300 SL aracından bildiğimiz martı kanat kapılara sahip. One-Eleven’ın ön tarafında ise geleneksel ızgaraların aksine C111’in sis farlarından ilham alan bir tasarım görüyoruz.

Ayrıca ön kısımda yayalara ve diğer sürücülere mesajlar gösterebilen LED’le donatılmış bir panel de bulunuyor.

Otomobilin iç kısmı alçak gövdesi göz önüne alındığında bir hayli geniş. Burada da dış tarafta olduğu gibi turuncu detayları görüyoruz. Ön kısmı tamamen kaplayan LED piksel ekran ve alıştığımız direksiyonlardan farklı, motor sporlarından esinlenen dikdörtgen bir direksiyon görüyoruz.

Eski astronot kıyafetlerini artıran şık gümüş koltuklar da gözlerden kaçmıyor. Mercedes, ayrıca tüm iç mekanı bir kullanıcı arayüzüne çeviren, bir artırılmış gerçeklik başlığından da bahsediyor.

Tabii ki araç tasarımda olduğu kadar teknik tarafta da dikkat çeken özelliklere sahip. Mercedes’e göre otomobil, günümüz elektrikli araçlarında kullanılanlardan daha hafif, kompakt ve güçlü bir eksenel elektrikli motorla geliyor. Motor, Mercedes’in sahibi olduğu Birleşik Krallık merkezli YASA tarafından üretilmiş. Bataryalar ise şirketin Formula 1 takımının desteğiyle yapılmış.

Mercedes-Benz Vision One-Eleven’ın sadece bir konsept olduğunu, seri üretime girmeyeceğini söyleyelim. Ancak araç, şirketin gelecekteki elektrikli süper otomobilleri hakkında bize ipuçları veriyor ve benzerlerini görebileceğimizi gösteriyor.