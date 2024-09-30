Mercedes-Benz'in en ikonik araçlarının tasarımını üstlenen efsane tasarımcı Bruno Sacco, hayata gözlerini yumdu.

En köklü otomobil firmalarından biri olan Mercedes-Benz, hiç şüphesiz en ikonik tasarımlı arabalara sahip şirketlerden biriydi. Yıllar boyunca her türden efsaneleşmiş araçlarını görmüştük. Tabii ki bu araçların arkasında inanılmaz yetenekli tasarımcılar vardı.

Bunlardan biri de Bruno Sacco’ydu. Birçok ikonik Mercedes modelinde imzası bulunan efsanevi tasarımcı, maalesef 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arkasında ise koca bir miras bıraktı.

W123 başta olmak üzere birçok efsane Mercedes aracının tasarımında büyük rol oynadı yaptı

İtalyan tasarımcı, 1975’ten 1999 yılına kadar Mercedes-Benz bünyesinde Baş Tasarımcı olarak görev aldı. Yani bu süreçte çıkan araçların her birinde parmağı vardı. W123, W124 E-Class, R129 SL -Class, W126/C126 S-Class gibi herkesin aklına kazınan ikonik modellerde büyük rol oynadı.

1975’te Mercedes’te yönetici olsa da otomobil devine girişi 1957’ye kadar uzanıyordu. İlk başta şirkette stilist olarak başladı. Bu süreçte Pagoda W113 SL’i tasarlayan bir başka efsane Paul Bracq gibi isimlerin yanında çalıştı. Sonrasında ise şirketin en başarılı isimlerinden biri hâline geldi.

Sacco en çok W123 Serisi’nde yer almasıyla tanınıyor. W123’ü görüp de bilmeyen yoktur. Bu seri, Mercedes-Benz tarihinin en başarılı serilerinden biri olmayı başarmıştı. Bunun yanı sıra W126 S-Class ve C126 coupe modellerini de tasarladı. Yine çok sevilen bu araçları, “en çok gurur duyduğum tasarımlarım” olarak nitelendirmişti.