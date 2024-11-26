Dünyanın en önemli otomotiv firmalarından biri olan Mercedes, efsaneleşmiş bir F1 aracını satışa çıkarıyor.

Motorsporlarının zirvesi olan Formula 1'in ilk yıllarında kurallar bugünkü kadar katı ve çok değildi ve her şey milimetrik şekilde şartlara bağlanmamıştı. Bu da firmalara daha özgün araçlar geliştirme şansı sunuyordu. Bunlardan biri de Mercedes-Benz'in 1950'li yıllarda pistlere sürdüğü W196R modeli idi. Stromlinienwagen olarak da adlandırılan aracın bir örneği açık artırmaya çıkıyor.

W196R modeli, yarışlarda yer aldığı süreçte pek çok efsane isim tarafından da kullanıldı. Aracın dokuz numaralı şasisi ile efsanevi şampiyonlardan Juan Manuel Fangio tarafından kullanılmış ve zaferler kazanmıştı. Bu araçlar yarış kazanan isimlerden biri de Sir Stirling Moss olmuştu.

Teklifler 50 milyon euroyu bulabilir

Aslında Mercedes bu aracın 10 örneğini de kendi garajında çalışır hâlde tutuyordu. Daha sonra bu araçlardan aralarında 9 numaralı aracın da olduğu dört model bir bağış kampanyasına bağışlanmış ve Indianapolis Motor Speedway Vakfı'na geçmişti.

Müzayedeyi gerçekleştirecek olan RM Sotheby's, aracın şimdiye kadar bireysel bir müşteriye satılan ilk W196R olduğunu ve 1951 F1 sezonunda yarışan dört modelden biri olduğunu doğruladı. RM, bu açık arttırmada 50 milyon euro (1 milyar 812 milyon TL)'lik bir teklif beklerken, duruma göre bu rakamın çok daha yukarı çıkabileceği belirtiliyor.