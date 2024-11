Mercedes-Benz yöneticisi Markus Schäfer, şirketin her yıl sadece ar-ge çalışmalarına 8 milyar dolar civarında para harcadığını açıkladı. Alman otomotiv devinin bu bütçe ile geliştirdiği teknolojiler arasında işe bedavaya gitmenizi sağlayacak çözümler de bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce insanın hayran olarak satın alacağı otomobiller üretmek hiç de kolay değil. Ayrıca teknolojinin her gün ağzımızı açık bırakan yeni bir gelişmeye sahne olduğu bugünlerde otomobillerin belki de en önemsiz işlevi "ayağımızı yerden kesmek". Peki otomobil denince aklımıza ilk gelen markalardan biri olan Mercedes-Benz, "daha iyi" otomobiller için nasıl bir çalışma gerçekleştiriyor?

Car and Driver dergisine bir röportaj veren Mercedes-Benz’in Teknoloji Geliştirme Şefi Markus Schäfer, Mercedes-Benz, geleceğin otomobillerini geliştirmek için her yıl 7,4 ila 8,4 milyar dolar arasında bir bütçeyi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırdığını ifade ediyor. Bu bütçenin büyük bir kısmı her yıl piyasaya sürülen otomobillerin tasarım ve mühendislik çalışmaları için harcanıyor ancak Stuttgart’taki Gelecek Teknolojileri Laboratuvarının, belki 10 yıl sonra deneyimleyeceğimiz teknolojiler üzerinde çalışmak için de oldukça büyük bir bütçesi bulunuyor.

Mercedes-Benz, otomobillerin ön camını ekrana dönüştürecek

Mercedes-Benz’in ar-ge çalışmalarının önemli bir kısmını artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklik oluşturuyor. Şirket, artırılmış gerçeklik ile araçların ön camını adeta şeffaf bir ekrana dönüştürmeyi; navigasyon, araç bilgileri gibi sürülerin her an takip etmesi gereken bilgileri doğrudan ön camda, sanki gerçek dünyanın bir parçasıymış gibi göstermeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında da ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Otonom araçlarda enerji tüketimini azaltma, elektrikli araçların batarya performansını optimize etme, panellerinin araç yüzeyine uygulanabilmesini sağlayan esnek solar kaplama teknolojisi başlıca konu başlıklarını oluşturuyor. Özellikle aracın dışını güneş enerji panelleriyle kaplama çalışmaları, elektrikli otomobillerin standart günlük kullanımda sadece güneş enerjisiyle çalışabilmesini amaçlıyor. Yani evden-işe işten-eve kullanımlarda maliyetin neredeyse 0'a indirilmesi amaçlanıyor.