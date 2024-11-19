Mercedes'in en çok beklenen modellerinden olan elektrikli CLA, 24 saatlik sürüş testine sokuldu. Otomobil, 10 dakikalık şarj molalarıyla 3700 km'den fazla yol katetti ve Porsche Taycan'ı geçip rekor kırdı.

Mercedes-Benz, aylardır hakkında bilgiler paylaşılan ilk elektrikli CLA modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Daha dün, Türkiye’ye de gelecek merakla beklenen bu modelin teknik detaylarının paylaşıldığını görmüştük.Ayrıca araçtan yeni test verileri de geldi.

Elektrikli CLA, 24 saatlik test sürüşüyle dayanıklılık rekoru kırdı. Öyle ki aracın prototipi, 24 saatte 3715 kilometre gitmeyi başardı. Önceki rekor 2019’da 3424 km giden Porsche Taycan’a aitti.

10 dakikalık şarj molalarıyla bunu başardı

Mercedes tarafından yakın zamanda paylaşılan verilerde, aracın 10 dakikalık şarj ile 300 km menzil kazanabildiği belirtilmişti. Ayrıca 100 km’de 12 kWh civarı enerji harcamasıyla dünyanın en yüksek verimliliğine sahip elektrikli otomobili biri olacağı da aktarılmıştı. Bunu da MMA platformunda geliştirilen EDU 2.0 isimli yeni kompakt motoruyla başarıyordu.

Tüm bu verimlilik özellikleri, elektrikli CLA’nın 24 saat sürüş rekorunu kırmasını sağladı. Test İtalya’nın güneyinde bulunan Nardo yüksek hız pistinde 2 prototiple gerçekleştirildi. Bunlardan biri de 3715 km yol kat ederek rekoru geçti. Ortalama hızı 154 km/sa idi. Bir ara maksimum hızı olan 210 km/sa’i de gördü. Toplamda 6 farklı sürücü testte yer aldı.

800V batarya ve 320 kW’lık şarj özelliklerine sahip araç, 10 dakikalık şarj molaları verdi. Toplamda 40 kez durdu. Bu 10 dakikalık süreçler, pilin %10’dan %50’ye çıkması için yeterliydi. Aracın normalde tek şarj menzilinin 750 km’ye kadar çıkacağını belirtelim.

Bu test, CLA’nın ne kadar etkileyici bir model olacağının bir başka göstergesi. Ülkemiz başta olmak üzere dünya çapında çok satması bekleniyor. Tesla Model 3’e çok büyük rakip olacağını söyleyebiliriz. Araç, büyük ihtimalle 2025 sonu veya 2026’da yollarda olmaya başlayacak.