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Mercedes Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Mercedes-Benz tarafından sunulan kredi kampanyaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için farklı finansman seçenekleri sunuyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme koşullarını ve dikkat edilmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

Mercedes Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Mercedes-Benz, premium otomobil segmentindeki güçlü konumunu desteklemek için dönemsel olarak çeşitli kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Özellikle sıfır kilometre araç satın almayı planlayan kullanıcılar için düşük faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve model bazlı avantajlar satın alma sürecini daha erişilebilir hale getirebiliyor.

Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan Mercedes-Benz kredi kampanyaları, araç modeline ve tercih edilen finansman paketine göre farklılık gösterebiliyor. Bu rehberde güncel kampanyalara, kredi seçeneklerine, başvuru süreçlerine ve araç alımı öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara yakından bakacağız.

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Mercedes Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Mercedes-Benz E-Class

Haziran 2026 Mercedes kampanyaları:

Mercedes-Benz E-Class

  • Mercedes-Benz CLA Kampanyası
  • Mercedes-Benz E-Serisi Kampanyası
  • Mercedes-Benz EQS Kampanyası
  • Mercedes-Benz Certified İkinci El Kampanyası

Mercedes-Benz CLA Kampanyası

Mercedes-Benz, yeni CLA modelleri için haziran ayı boyunca 600 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuyor. Kampanya kapsamında ayrıca bazı bayilerde model bazlı fiyat avantajları da uygulanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Kampanyası

E 180 ve E 220 d 4MATIC modellerinde haziran ayına özel fiyat avantajları uygulanırken, E-Serisi Sedan için 900 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuluyor. Daha yüksek kredi tutarları için farklı vade seçenekleri de mevcut.

Mercedes-Benz EQS Kampanyası

Tam elektrikli EQS 450 4MATIC modelinde yüksek tutarlı kredi seçenekleri sunuluyor. Geçmiş aylarda 4 milyon TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,35 seviyelerinde faiz oranları uygulanırken, haziran ayında da benzer finansman destekleri devam ediyor.

Mercedes-Benz Certified İkinci El Kampanyası

Mercedes-Benz Certified sertifikalı ikinci el araçlarda 500 bin TL kredi için 36 ay vadede yüzde 3,65 faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca belirli araçlarda kısa vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyaları da sunuluyor.

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