Mercedes CEO'su Ola Kallenius, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Başkanı olarak Avrupa Birliği'ne açık mektup gönderdi. Kallenius, 2035'te içten yanmalı araç satışını yasaklamanın doğru bir karar olmadığını ve değişmesi gerektiğini belirtti.

Tüm dünya tamamen elektrikli otomobillerden oluşan bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Öyle ki Avrupa Birliği’nin planı, 2035 yılı itibarıyla kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklamak ve tamamen elektrikli hâle gelmek. Şirketler de bu yüzden önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli araç satmayı planladıklarını açıklıyor.

Mercedes-Benz de bunlardan biriydi. Başta şirketin planı 2030’a kadar tamamen elektrikli olmaktı ancak satışların yeterli seviyede olmaması, 2024’te bu planın ertelenmesine neden olmuştu. Şimdi ise şirket CEO’su Ola Kallenius’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) de başında olan Kallenius, içten yanmalı motorlu araç satışı yasağına karşı çıktı.

AB’yi içten yanmalı motor yasağını kaldırmaya çağırdı

Kallenius’un ACEA Başkanı olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği açık mektupta, AB’nin tam hızda duvara doğru ilerlediği belirtilirken bir “çökme” durumundan kaçınmak için gerçeklik kontrolüne ihtiyacı olduğu belirtildi. Mercedes CEO’su, yasağın birkaç yıl önce duyurulmasından bu yana dünyanın kökten değiştiğini, 2035’te tamamen elektrikliye geçip benzinlileri yasaklamanın doğru bir hamle olmadığını belirtti.

Yönetici, sıfır karbon hedefine 2035’te benzinli araçları yasaklayarak ulaşılacağı düşüncesinin “dar bir varsayım” olduğunu belirtmiş. 9 yıl içinde tüm hedeflere ulaşmanın artık mümkün hâle gelmediğini, 2035’in çok erken bir tarih olduğunu da ekliyor. Şirketlerin 2050’ye kadar tamamen karbon nötr olma hedefleri devam ediyor.

Ancak Kallenius liderliğindeki Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, AB’nin 2035 yasağının iptalinin veya daha ileri bir tarihe itilmesinin doğru olacağını düşünüyor. Mektuba göre AB’nin çok geç kalmadan çok yakın bir tarihte bu kararı vermesi gerek. 12 Eylül’de yapılacak toplantıda konunun konuşulabileceği de gelen bilgiler arasında.

Herkes Mercedes CEO’suna katılmıyor

Herkesin bu fikirde olmadığının da altını çizmek gerek. Örneğin Kia’nın Avrupa’daki patronu, yasağı iptal etmenin ve çok daha ileri bir tarihe ertelemenin kendilerine bir servete mal olacağını belirtmiş. Kia’nın çığ gibi bir elektrikli araç furyasına girdiğini, bu tarz bir değişikliğin kârlılığını ciddi anlamda etkileyeceğini de eklemiş. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak sektörde yasak hakkında genel kanı olumsuz yönde diyebiliriz.