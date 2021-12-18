Mercedes-Benz S serisinin en önemli modellerinden biri olarak kabul edilen W140, önceki modellerden ders çıkarılarak gelecek modellere ilham olması için tasarlanmış bir başyapıt olarak sunulmuştu. Öyle de oldu. İlk kez piyasaya sürülmesinin üzerinden 30 yıl geçen Mercedes W140 modeli neden bir efsane gelin yakından bakalım.

Yüz yıla yakın bir süredir otomobil üreten Mercedes-Benz şirketinin tarihinde pek çok önemli modelden söz etmek mümkün. Ancak bir tanesi var ki hem S serisinin hem 1990’lı yılların hem de otomobil tarihinin en önemli modeli olarak kabul ediliyor; Mercedes W140. Mercedes W140, önceki modellerde yapılan yanlışlardan ders çıkarılarak gelecek modellere ilham vermesi için özel olarak tasarlanan bir başyapıt olarak tanıtılmıştı.

Mercedes W140 modelinin ilk üretildiği tarihin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen bugün bile hala gerçek bir efsane olarak görülüyor. Milyarlarca dolar harcanan uzun tasarım süreci, dönemine göre sunduğu ileri özellikler ve görünce bile insanı heyecanlandıran o müthiş kasası bu modeli bir efsane yapan nedenlerden bazıları. Mercedes W140 modelinin hikayesine gelin biraz daha yakından bakalım.

Mercedes W140 tasarım süreci beklenenden uzun sürmüştü:

1972 yılında Mercedes-Benz W116 modeli ile başlayan S serisi, gerçek anlamda otomobil dünyasında bir öncü olmuştu. Patlama yaşadığı dönem ise S serisinin 3. nesli olan W140 modelinin piyasaya sürülmesiyle oldu. Pek çok kişi W140 modelini Mercedes-Benz’in ticari kaygılar olmadan ürettiği son model olarak görüyor.

1980’li yıllar boyunca projesi üzerinden çalışılan modelin aslında 1989 yılında tanıtılması bekleniyordu ancak tasarımcı Bruno Sacco, bu sürenin yeterli olmayacağını düşündü. Tasarım sürecine dahil olan Wolfgang Peter, bu sürecin hem maliyetinin hem de süresinin artmasına neden olan fikirler ortaya attı.

Mercedes-Benz, W140 modelini ticari kaygılar taşımadan tasarladığı için paraya ve zamana kıydı. Mercedes W140 en sonunda 1991 yılının Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldığı zaman tüm otomobilseverler bu modelin uzun yıllar bir efsaneye dönüşeceğinden emindiler. 1998 yılına kadar üretilen W140 modeli, gerçek anlamda ilham vericiydi.

Mercedes W140 kasası çağının ötesindeydi:

Mercedes-Benz mühendisleri ve tasarımcıları, önceki modellerde düştükleri yanlışları tekrar etmemek için W140 modeli üzerinde titiz davrandılar. İç aksamının sunduğu harika özelliklerden bahsetmeden önce bu modelin kasasına biraz yakından bakmak gerekiyor. Teknik detayları bir kenara bıraktığımızda bile kasa dizaynının gerçek bir başyapıt olduğu gözle görülür bir gerçek.

Çift camlı pencereler, kapılar için güç destekli kapanma özelliği, engellere duyarlı otomatik camlar, arka park işaretleri, motor kapandıktan sonra bile sıcak hava yayan bir ısıtma sistemi ve daha nice özel sistem, W140 modelinin kasasını o güne kadar görülmemiş özelliklerle öne çıkarıyordu.

Hassas manevralara sahip bir tank:

Mercedes W140 modeli 2 tondan ağır, 5 metreden uzundur. Lüks otomobil sınıfında değerlendirilen bu 4 kapılı sedan modelin denge kontrolü, çekiş kontrolü, navigasyonu, sesli kontrolleri, HID farları, yan perde hava yastıkları, yağmur algılayan silecekleri, fren yardımı ve klima kontrolü vardır.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra tank kadar büyük bu modelin öne çıkan özelliği, hassas manevra kabiliyetleriydi. Her türlü yol koşulunda güçlü bir yol tutuşu ve konforlu bir sürüş sağlıyordu. Sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkaran bu özellikleri sağlayan ise modelin ayarlanabilir olan havalı süspansiyonlarıydı.

Bu tür büyük araçlar genel olarak biraz gürültülü çalışırlar. Ancak Mercedes W140 modeli için gürültülü demek yanlış olur. Mercedes-Benz mühendisleri bu konuda da hassas davranarak bir Japon geliştiriciden yardım aldılar ve özel bir egzoz sistemi ürettiler. Bu sayede W140, önceki modellere göre sessiz denebilecek bir çalışma gürültüsü ile yollara çıktı.

Mercedes W140 modelinin çağın ötesindeki bazı özellikleri:

Frenleme gücünü maksimum seviyeye çıkaran BAS fren sistemi.

Sürüş deneyimini iyileştiren ESP isimli yerleşik bilgisayar sistemi.

Çok daha canlı bir görünüm sunan Xenon yüksek yoğunluklu deşarj farlar.

Yolcu güvenliğini arttıran yan hava yastıkları.

Sürüş güvenliğini arttıran yağmur sensörlü silecekler.

Çift panelli ses yalıtımlı camlar.

Otomatik katlanan dış aynalar.

Arka park kılavuz çubukları.

Hafızalı, ısıtmalı ön koltuklar.

Çok fonksiyonlu dikiz aynası.

İklim kontrolü sağlayan ve motor kapandıktan sonra da çalışan klima sistemi.

Elektrikli arka güneşlik.

Mercedes W140 motor modelleri:

1993 - 1998 yılları arasında üretilen S 280 motor; 2.8 litre, 6 silindirlidir ve 193 Hp beygir, 270 Nm tork gücüne sahiptir.

1991 - 1993 arasında üretilen 300 SE ve 300 SEL motor; 3.2 litredir, 6 silindirlidir ve 231 Hp beygir, 310 Nm tork gücüne sahiptir.

1991 - 1993 arasında üretilen 400 SE ve 400 SEL motor; 4.2 litredir, 8 silindirlidir ve 275 Hp beygir, 400 Nm tork gücüne sahiptir.

1993 - 1999 yılları arasında üretilen S 500 motor; 5.0 litredir, 8 silindirlidir ve 315 Hp beygir, 480 Nm tork gücüne sahiptir.

1993 - 1999 yılları arasında üretilen S 600 motor: 6.0 litredir, 12 silindirlidir ve 394 Hp beygir, 520 Nm tork gücüne sahiptir.

Mercedes W140 Türkiye fiyatı ne kadar?

Mercedes W140, pek çok farklı güce sahip motorla üretildiği için fiyatları da sunduğu özelliklere göre değişiklik göstermektedir. 78.500 TL’den başlayan Mercedes W140 fiyatları, 395 bin TL bandına kadar çıkmaktadır. Fiyatı etkileyecek koşulları filtreleyerek farklı fiyata sahip modelleri inceleyebilirsiniz.

İlk piyasaya çıktığı günden 30 yıl sonra bile hala bir efsane olarak kabul edilen Mercedes W140 modelini inceledik ve bu modelin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Mercedes W140 modeli hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.