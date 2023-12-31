Merkez Bankası, "Dijital Türk Lirası" İçin İlk Raporunu Paylaştı

Kripto para birimlerinin ciddi miktarda değerlenmesi ve milyonlarca insana ulaşmasıyla birlikte pek çok finansal kurum, resmi dijital para birimleriyle ilgili çalışmalara başlamıştı. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıydı. TCMB, proje ile ilgili olarak ilk raporunu paylaştı.
TCMB'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada birinci faz ile ilgili olarak, "Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesi amaçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası Dijital Parası Nedir?
Dijital Paranın Getireceği Fırsatlar
- Finansal Teknolojiler Ekosistemi
- Finans Teknolojileri Merkezi
- Sürekli ve Anlık Finansal Veri
- Akıllı Ödemeler
- Çevrimdışı Ödemeler
- Afet Dayanıklı Dijital Ödemeler
TCMB'nin yayımlamış olduğu Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.