Merkez Bankası, "Dijital Türk Lirası" İçin İlk Raporunu Paylaştı

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nu paylaştı. Raporda dijital Türk lirasının sahip olabileceği özelliklerin belirlenmesi, farklı mimari kurguların ve teknolojik alternatiflerin denenmesi ve pilot uygulama çalışmalarının yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kripto para birimlerinin ciddi miktarda değerlenmesi ve milyonlarca insana ulaşmasıyla birlikte pek çok finansal kurum, resmi dijital para birimleriyle ilgili çalışmalara başlamıştı. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıydı. TCMB, proje ile ilgili olarak ilk raporunu paylaştı.

TCMB'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada birinci faz ile ilgili olarak, "Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesi amaçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası Dijital Parası Nedir?

Merkez Bankası Dijital Parası, en yalın ve basit hali ile egemen bir ülkenin parasının dijital biçimi olarak tanımlanabilmektedir

Merkez Bankası Dijital Parası (bundan sonra sadece dijital para denilecektir) denilince akla kripto varlıklar gelebilmektedir; ancak dijital para bir kripto varlık değildir. İktisaden, dijital para, ülke parası olarak kullanılan banknotun dijital biçimidir. Örneğin, dijital Türk lirası ile kast edilen Türk lirasının dijital biçimidir. Birimi, mevcut para formunda olduğu gibi Türk lirasıdır

Dijital Paranın Getireceği Fırsatlar

Finansal Teknolojiler Ekosistemi

Finans Teknolojileri Merkezi

Sürekli ve Anlık Finansal Veri

Akıllı Ödemeler

Çevrimdışı Ödemeler

Afet Dayanıklı Dijital Ödemeler

TCMB'nin yayımlamış olduğu Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.