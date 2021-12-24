Kur Korumalı TL Mevduat Sisteminden Kimler Faydalanabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL mevduat sistemi hakkında yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması, sistemin usul ve esaslarını detaylı bir şekilde ortaya koydu. İşte kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılım hesaplarına ilişkin uygulama esasları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik model kapsamında hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat sistemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sisteme girecek olan tüm vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarla uygulamanın usul ve esasları belirlenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda; sistemin kimleri kapsadığı, vade türleri, faiz oranları ve alt/üst limit gibi hususlara yer veriliyor. Böylelikle vatandaşlara, doların 1 gecede 5 TL düşmesine yol açan sistemin tüm detayları anlatılmış oldu. Gelin hep birlikte, o açıklamalara madde madde bakalım.

İşte kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları

Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır. “Kur Korumalı TL vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır. Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır. Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısmı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;