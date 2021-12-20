Merkez Bankası’nın Kurdaki Artışa Müdahalesinin Bilançosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son haftalarda artmayı sürdüren kura bugüne kadar 5 kez müdahalede bulundu. Merkez Bankası’nın müdahalesinin toplam bilançosuysa yaklaşık 6,1 milyar dolardı.. Dolar, tüm bu müdahalelere rağmen bugün 17,50 TL seviyelerinde dolaşıyor...

Ülkemizde son aylarda döviz kurunda yaşanan ‘dalgalanma’, doların peşi sıra rekorlar kırmasına, yalnızca dakikalar içinde 40-50 kuruş değer artışı yaşamasına, saatler içinde 1,5 – 2 TL artmasına alışmamıza neden oldu. 1 Eylül’de, yani yalnızca 80 gün önce 8,28 TL olan dolar, bugün bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla 17,50 TL seviyesinde dolaşıyor.

Dolar kurunun artmasındaki en büyük nedense Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği faiz kararlarıydı. Salgınla artan enflasyona karşı faiz artırarak savaşan Dünya’da faiz indirimi yapan yegâne ülke olan Türkiye, aynı zamanda döviz kurundaki ‘sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle’ piyasaya doğrudan döviz satımı şeklinde müdahale etmişti. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden 17 gün içinde yapılan toplamda 5 müdahalenin akıl almaz boyutuysa bugün gözler önüne serildi.

Toplamda yaklaşık 6,1 milyar dolar piyasaya satıldı

Bloomberg’in haberlerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz kurunu engellemek amacıyla yaptığı müdahalelerin boyutları ve müdahale gerçekleştiği anki kur üzerinden TL karşılığı şu şekildeydi:

1 Aralık: 650 milyon dolar (13,70 TL - 8 milyar 900 bin TL)

3 Aralık: 400 milyon dolar (13,89 TL - 5 milyar 550 bin TL)

10 Aralık: 500 milyon dolar (13,95 TL - 6 milyar 975 bin TL)

13 Aralık: 2,5 milyar dolar (14,61 TL - 36 milyar 525 milyon TL)

17 Aralık: 2 milyar dolar (17 TL - 34 milyar TL)

Toplam: Yaklaşık 6,1 milyar dolar (güncel kur -17,50 TL- ile toplam 106 milyar 750 milyon TL)

Piyasaya yapılan müdahalelere rağmen dolar, bugün saat 11.30 itibarıyla 17,53 TL seviyesinde işlem görüyor. Özellikle yapılan son iki müdahale, canlı olarak izlediğimiz dolar piyasasında pek de etki yaratamamıştı.