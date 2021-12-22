Merkez Bankası, Yatırımcılar İçin Uygulanacak Kuru Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurdaki farkın hazineden karşılanacağı uygulama kapsamındaki ilk kur bilgilerini açıkladı. İşte vatandaşa "kur koruması" yapacak ilk fiyatlar...

Türkiye son birkaç gündür çok hareketli bir süreçten geçiyor. 1 doların 18 TL'nin üzerine çıktığı gün bazı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasında mevduat hesabı açan vatandaşların döviz kurundaki farktan etkilenmeyeceğini söyledi. Sisteme göre bir vatandaş vade süresi sona erdiğinde döviz bazından zarar ettiyse, aradaki fark hazine tarafından karşılanacak. Bu durum, piyasalarda büyük sarsılmalara yol açtı. Dolar/TL paritesi, 12 civarına geriledi.

Alınan karar, dün akşam itibarıyla da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdiyse yeni uygulamayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar" isimli hesaplar için döviz kurunu resmen açıkladı. Böylelikle bugün itibarıyla hesap açan vatandaşların vade sonundaki eşik değerleri de belli olmuş oldu.

İşte Merkez Bankası'nın açıkladığı kur fiyatları

TCMB tarafından yapılan açıklamalara göre dolar/TL paritesi, alışta 12,3480, satışta ise 12,3702 olarak kayıtlara geçti. Reel piyasalardaki duruma baktığımızda ise dolar/TL paritesinin alışta 12,5470, satışta ise 12,5693 olduğunu görüyoruz. Arada az da olsa makas oluştuğunu söyleyebiliriz.

Merkez Bankası, yalnız dolar için koruma kur seviyesi açıklamadı. Aralarında euro, sterlin, yen ve frank gibi para birimlerinin de olduğu toplam 22 döviz cinsi için kur açıklayan yetkililer, euronun alışını 13,9125, satışını ise 13,9376 olarak açıkladılar. Bu rakamlar, her gün yeniden açıklanacak ve vatandaşın "kur koruması", bu rakamlara göre yapılacak.