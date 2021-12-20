Dolar Düşüşe Geçti: 12,50 TL Seviyesini Gördü

Bu akşam Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti. Anlık olarak hareketliliğin devam ettiği dolar duru, 12,50 TL seviyesine geriledi.

Son birkaç haftadır sürekli tırmanışta olan dolar kuru, bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası düşüşe geçti. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada pek çok konu başlığına değinmişti.

Gün içerisinde tarihi bir rekor daha kırarak 18 TL'yi geçen dolar kuru, açıklamlar sonrası ilk olarak 17 TL'ye geriledi. Ardından hızlı bir düşüşe geçen dolar, anlık olarak 12,50 seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak oldukça değişken olmakla birlikte son bir saattir istikrarlı bir düşüş söz konusu.

Ekonomistler ne diyor?

Açıklamalar sonrası düşüşe neden olan söylem olarak ‘dövize endeksli TL mevduat’a işaret eden uzmanlar, konu hakkında ilk açıklamalarını yaptı. Sözcü'ye konuşan ekonomist Dr. Murat Kubilay, “Mevcut uygulanan politikalar dövize talebi artırıyor ve bu durum hem dövizin fiyatının artmasına hem de yurt dışına ve yastık altına döviz çıkışına neden oluyor. Bu durumların ilki yüksek enflasyona ikincisi ise finansal sistemin sarsılmasına neden oluyor” sözleriyle durumu özetledi.

Kubilay, bahsi geçen ‘dövize endeksli TL mevduat’a ilişkin “Nasıl bir sözleşme olacağı kesin bilinmemekle birlikte; muhtemelen TL mevduat getirisinin üstüne, varsa dövizin ek getirisi, eklenecek (götürüsü varsa düşülmeyecek). Tabii bu durum, dövizin yükselmeye devam etmesi halinde, bankalarda ciddi bir yük bırakacak. Bu kısmı da Hazine üstlenecek.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca dolara olan talebin bu şekilde durması sonrası kurdaki yükselişin de duracağı ifade edildi.