Son Dakika: Merkez Bankası'ndan Döviz Hesabından TL'ye Geçişte Sağlanacak Destek ile İlgili Açıklama

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat gelişmelerinin ardından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın destek kararı ve verilecek desteğin koşulları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamayla ülke ekonomisini yakında ilgilendiren yeni 'kur korumalı TL vadeli mevduat' planını duyurmuştu. Kurda ani düşüşe sebep olan bu açıklamalar sonrası bugün gün içinde bu yeni sistem hakkında ilk detaylar da paylaşıldı.

Şimdi ise Merkez Bankası, ''Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu'' başlıklı bir açıklama yayımlayarak destek kararını açıkladı.

20 Aralık 2021 tarihinden itibaren:

Merkez bankası açıklaması

Verilecek desteğin koşullarının belirtildiği açıklamanın tam metni şu şekilde;
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Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

  • 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.
  • Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.
  • Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır. 
  • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.
  • Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.
  • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. 
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