Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat gelişmelerinin ardından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın destek kararı ve verilecek desteğin koşulları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamayla ülke ekonomisini yakında ilgilendiren yeni 'kur korumalı TL vadeli mevduat' planını duyurmuştu. Kurda ani düşüşe sebep olan bu açıklamalar sonrası bugün gün içinde bu yeni sistem hakkında ilk detaylar da paylaşıldı.

Şimdi ise Merkez Bankası, ''Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu'' başlıklı bir açıklama yayımlayarak destek kararını açıkladı.

20 Aralık 2021 tarihinden itibaren:

Verilecek desteğin koşullarının belirtildiği açıklamanın tam metni şu şekilde;

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;