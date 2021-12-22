'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Kur korumalı mevduat düzenlemesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın detayları paylaştığı yeni "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurdaki yükselişin yarattığı kaygıyı azaltmak için atılan bu adım sonrası dolar kuru 18 TL seviyesinden birkaç saat içerisinde 12 TL seviyesine gerilemiş, ardından bugün 11 TL seviyesinden işlem görmüştü. Gün içerisinde 13 TL bandında dolaşan dolar kuru, bu haberin yazıldığı esnada 12,51 TL olmuş durumda.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin 21 Aralık mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğde döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin detaylar düzenlendi. Yayımlanan tebliğin tam metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.