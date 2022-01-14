Merkez Bankası, Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketi, 2022 yılı için yıl sonu enflasyon ve dolar tahminlerini ortaya koydu. Tahminler, 2022 yılının da sancılı geçebileceğini gösteriyor.

2021 yılı, Türkiye için zorlu bir sona ev sahipliği yaptı. Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybıyla birlikte artan döviz ve buna bağlı olarak artan enflasyon, tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlarında artışa neden oldu. TÜİK tarafından 2021’in aralık ayında açıklanan son enflasyon verisi, yıllık enflasyonun %36,08 olduğunu ortaya koymuştu.

2021 yıl sonu enflasyonu, beklentilerin %6,03 üzerinde gerçekleşmişken hükûmet, önümüzdeki süreçte hedefin enflasyonu düşürmek olduğunu açıklamıştı. Bugün de yıl sonu enflasyonuna dair ilk beklentiler açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini ortaya koydu.

Yıl sonu dolar tahmini 16,13; enflasyon tahmini %29,75

Merkez Bankası’nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu dolar tahmini 16,13 TL, enflasyon tahmini ise %29,75 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %25,37 oldu. Bunun yanı sıra 2022 yılı büyüme beklentisinde de düşüş görüldü. Bir önceki anket döneminde bu beklendi %4,1 iken bu anket döneminde beklenti %3,7’ye geriledi. 2023 yılı büyüme beklentisi ise %4,2 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz günler boyunca Türkiye için çeşitli uluslararası bankalardan da enflasyon ve döviz tahminleri gelmişti. İtalyan bankacılık devi Unicredit, 2022’de doların tekrar 18 seviyelerine ulaşmış, yıl sonu enflasyonun %37 seviyesinde olacağını öngörmüştü. Dünyanın en büyük bankası JPMorgan da mayıs ayında enflasyonun %55’e ulaşmasını beklediğini açıklamıştı.

Merkez Bankası anketinden çıkan sonuçlara sosyal medyadan gelen tepkiler: