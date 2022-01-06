JPMorgan’dan Korkutan 2022 Yılı Enflasyon Tahmini

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, Türkiye için 2022 yılı enflasyon tahminlerini açıkladı. Bankacılık devi, enflasyonun mayıs ayında %55 seviyesini görerek tepe yapmasını beklediğini belirtti.

2021 yılının özellikle son ayları, Türkiye ve vatandaşlar için oldukça zorluydu. 1 Eylül’de 8,28 olan dolar, 20 Aralık’ta 18 TL’yi aşmıştı. Türk Lirası’nın tüm para birimlerine karşı yaşadığı muhteşem değer kaybıyla enflasyon da ivmelenerek artmıştı. TÜİK, yıllık bazda enflasyon oranını beklentilerin üzerinde olacak şekilde %36,08; Enflasyon Araştırma Grubu ise %82,81 olduğunu açıklamıştı.

Büyük zamlarla girdiğimiz 2022 yılının nasıl geçeceğine dair belirsizlik de sürerken geçtiğimiz gün, uluslararası bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun 2022’nin ilk çeyreğinde %40’ı geçmesini beklediğini açıklamıştı. Bu açıklama şimdiden korkuturken bugün bir diğer bankacılık devi olan JPMorgan’dan açıklama geldi.

Enflasyonun mayıs ayında %55 olması bekleniyor:

Türkiye’nin ekonomik teorisinin geri teptiğini ifade eden JPMorgan, enflasyonun 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük bankası, enflasyonun artış nedenini ise şu şekilde açıkladı:

“Önde gelen politika yapıcıların ortodoks olmayan ekonomik görüşleri, TCMB'nin erken ve önden yüklemeli parasal gevşemesinin enflasyon bekleyişlerinin kötüleşmesi sonucunu ortaya çıkarması ve daha önemlisi kurda keskin zayıflığın Türkiye'de aralık ayında enflasyonun keskin şekilde artmasına yol açtı.”

JPMorgan’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomi ve Politika Araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci, dün yayımladığı raporda aralık ayı verilerinin ardından 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini ifade etti. Cebeci, yeni beklentiyi şu şekilde açıkladı:

“Enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesinde tepe yapmasını, kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalmasını ve 2022 yılı sonunda yüzde 35'e düşmesini bekliyoruz”

2023 yılı sonu için enflasyon tahminleriniyse %15 olarak revize ettiklerini ifade etti. Cebeci, bu tahminler için risklerin halen yukarı yönlü olduğunu da ekledi.