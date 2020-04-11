BepiColombo, Dünya Etrafındaki Manevrasını Tamamladı

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 20 Ekim 2018’de uzaya fırlatılan BepiColombo, Merkür’e olan yolculuğundaki önemli manevralardan birisini tamamladı. BepiColombo, Dünya’nın yerçekimi kuvvetini kullanarak kütleçekimsel sapan manevrasını yaptı.

Bugün teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da hâlâ Güneş Sistemi’mizde bulunan gezegenlere ulaşamamış, bu gezegenler hakkında yeterli bilgiyi elde edememiş durumdayız. İşte bu nedenle özel veya ulusal birçok uzay ajansı, diğer gezegenleri keşfetmek için yeni araçlarını uzaya yolluyor.

Bu araçlardan birisi olan ve uzaya Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından gönderilen BepiColombo, Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’e doğru yolculuğunda önemli bir adımı geride bıraktı. BepiColombo, uzun yolculuklar için gerekli olan Dünya etrafındaki kütleçekimsel sapan manevrasını tamamladı.

BepiColombo’nun gözünden manevra:

BepiColombo, 10 Nisan 2020 TSİ 07:25’te Dünya’dan 12.700 kilometre yükseklikte Dünya’nın yerçekimini kullanarak kendisine hız kazandırdığı manevrayı tamamladı. Uzay aracı bu önemli manevrayı tamamlarken uzay aracından da muhteşem görüntüler alındı.

20 Ekim 2018 yılında uzaya fırlatılan BepiColombo, tam 7 yıl sürecek bir yolculuğa hâlâ devam ediyor. Aracın 2025 yılında Merkür’e ulaşması planlanıyor. Elbette Merkür’e ulaşmak gaza basıp gitmek kadar kolay bir işlem değil. BepiColombo, bu yolculuğunda çok önemli 9 manevra tamamlayacak.

Uzay aracı için yalnızca başlangıç olan Dünya manevrası, Venüs’ün etrafında 2 kez ve Merkür’ün yörüngesine girmeden önce Merkür etrafında tam 6 kez tamamlanacak. Bu manevralar, BepiColombo’nun yolculuğu tamamlaması için gereken hızlanmayı / yavaşlamayı sağlayacak.

ESA tarafından yapılan açıklamada BepiColombo’nun Dünya etrafında yaptığı manevranın herhangi bir tehlikeyle karşılaşılmadan yapıldığı açıklandı. Güneş enerjisiyle çalışan BepiColombo, manevra sırasında 34 dakika boyunca Dünya’nın gölgesinde kaldı. Ancak araç bu manevra öncesinde tam şarj kapasitesine ulaştığından bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadı.