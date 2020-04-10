Pillars of Creation'ın Kızılötesi Işıktaki Fotoğrafı

NASA, Kartal Bulutsusu'ndan elde edilen 'Pillars of Creation' adlı görüntünün kızıl ötesi ışıktaki göz alıcı halini paylaştı. Pillars of Creation, kızıl ötesi çekimle daha net ve parlak yıldızlarla dolu bir görünüme kavuştu.

NASA'daki bilim adamları, Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen en ikonik görüntülerden biri olan 'Pillars of Creation'ın kızılötesi ışıktaki çarpıcı değişimini paylaştı. Kartal Bulutsusu'ndan elde edilen görüntü 1995 yılında çekildi ve kızılötesi ışıkta inanılmaz ayrıntılar ortaya koydu.

Kızılötesi ışık, orijinal fotoğraftaki toz ve gaz bulutlarını ortadan kaldırarak daha net bir görüntü elde edilmesini sağladı. Elde edilen yeni görüntü, elektromanyetik spektrumun insan gözünün görebileceği kısmı olan görünür ışığı tasvir eden astronomik fotoğrafı tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Pillars of Creation'ın kızılötesi ışıkta görünümü

Pillars of Creation'a adını veren sütunlar yaklaşık 4-5 ışık yılı uzunluğunda ve içinde yer aldıkları Kartal Bulutsusu da 55-70 ışık yılı kadar geniş bir alana yayılıyor. Sütunlar, derin uzayda göz alıcı silüetler şeklinde görünüyorlar.

NASA editörü Yvette Smith fotoğrafı, "Burada sütunlar, toz ve gazı gizleyen ve ama aynı derecede şaşırtıcı görünümlerini ortaya çıkaran kızılötesi ışıkta görülüyor. Sütunlar, görünür ışıktaki daha net görünüyor. Ancak bu eterik görünümde tüm çerçeve parlak yıldızlarla dolu ve sütunların içinde bebek yıldızların oluştuğu ortaya çıkıyor." şeklinde yorumladı.

Pillars of Creation'ın orijinal görüntüsü

Kartal Bulutsusu, Dünya'dan yaklaşık 7.000 ışık yılı uzaklıkta yer alan aktif yıldız oluşum bölgesinin bir parçası. Yıldız kümesi, ilk olarak İsviçreli gökbilimci Jean-Philippe de Cheseaux tarafından 1745 yılında keşfedildi.