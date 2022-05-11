Meta, bir süre önce başlattığı Evenstar projesiyle tüm dünyadan daha fazla kullanıcıya ulaşabilmeyi hedeflemişti. Şirket, projede kendisine yardımcı olması için AMD ile ortaklığa imza attı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a sıklıkla yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, daha çok kullanıcıya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.

Meta, yeni bir ortaklığa imza atarak platformlara getireceği yeni özellikler için çalışmalara başladı. Peki nedir bu ortaklık ve Meta'nın bu ortaklığı kurmasındaki amaç ne? Gelin birlikte bakalım.

Meta, AMD ile ortaklık kuruyor

Facebook’un ana şirketi Meta ve ekran kartı piyasasının gün geçtikçe büyüyen ismi AMD bir ortaklığa imza attı. Meta ve AMD yaptığı açıklamayla; ortaklıklarının baz istasyonu maliyetlerini düşürmesini ve mobil internet altyapı programlarının daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Evenstar adı verilen ve 2020 yılında Meta tarafından başlatılan söz konusu program; hücresel ağ operatörlerinin çalışma prensiplerini kapsıyor. Program, ağ operatörlerinin verilerini tek tek almak yerine baz istasyonları oluşturmayı amaçlıyor. Meta’nın bu programı, platformun dünyanın her yerinden ulaşabilir olması için büyük bir adım olarak görülüyor. Şirket, şimdi bu planlarını gerçekleştirmek için AMD’den de destek alacak.

AMD İletişim Grubu Yöneticisi Gilles Garcia açıklamasında “Meta keşfedilmemiş bölgeleri ve az gelişmiş ülkeleri de kapsamaya çalışıyor. Bu nedenle, giderek daha fazla insanın birbiriyle bağlantıda olduğundan emin olmak istiyorlar” cümlelerine yer verdi. Ortaklık ile birlikte Meta'nın, AMD’nin radyo çipi Xilinx Zynq UltraScale RFSoC’ni Evenstar’da radyo birimlerinde kullanılacağı belirtildi.