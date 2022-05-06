Facebook, 31 Mayıs 2022 itibarıyla konum tabanlı bazı özelliklerinin fişini çekeceğini açıkladı. Kararın nedenine değinilmezken konum verileri de 1 Ağustos 2022 itibarıyla silinecek. Ancak şirket, farklı deneyimler için konum verisi toplamaya devam edecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kullanıcılarını şaşırtacak bir karar aldığını duyurdu. Kullanıcılara bildirim göndermeye başlayan platform, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla "Yakındaki Arkadaşlar" ve "Hava Durumu Uyarıları" isimli konum tabanlı özelliklerin fişini çekeceğini açıkladı. Facebook, neden böyle bir karar aldığına değinmedi.

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Ağustos 2022 itibarıyla kullanıcıların söz konusu özellikler için kullanılan konum verileri de veritabanlarından silinecek. Üstelik Facebook, bu özellikler için konum verisi toplamayı da kullanıcı izin vermiş olsa bile bırakacak.

Konum verileri diğer özellikler için toplanmaya devam edecek

Facebook tarafından yapılan açıklama, pek çok kullanıcı için "Facebook artık konum verimi toplamayacak." şeklinde yorumlanabilir. Ancak böylesi bir durum söz konusu değil. Zira yapılan açıklamalara göre platformun sunduğu diğer deneyimler için kullanıcılara ait konum verileri toplanmaya devam edecek. Facebook bu işlemin veri politikaları kapsamında yapılacağını ifade ediyor.

Facebook, yeni dönemde kullanıcılar için kısıtlı süreliğine bir ayrıcalık sunulacağını da açıkladı. Yapılan açıklamaya göre dileyen kullanıcılar, 1 Ağustos 2022'ye kadar konum geçmişlerindeki verileri indirebilecekler. Bundan sonraki süreçte verilere ulaşılması ve indirilmesi mümkün olmayacak.