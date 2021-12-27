Facebook ve WhatsApp'a dair alınan geçici tedbir kararının iptali için açılan dava için Rekabet Kurumu kararını verdi. Rekabet Kurumu, tedbir kararının hukuka ve mevzuata aykırı bulunmadığını belirterek davayı reddetti.

WhatsApp’ın kullanıcı verilerinin Facebook (Meta) ile paylaşılmasını içeren ve sene başında epey konuşulan açıklama sonrasında Rekabet Kurumu, 11 Ocak 2021’de bahsi geçen sosyal medya platformları için geçici tedbir kararı almıştı. Bunu takiben güncellemeye dair yeterince araştırma yapılmadan tedbir kararı alındığını iddia eden Facebook ve WhatsApp ise kararın durdurulmasını talep ederek dava açmıştı.

İşte açılan o dava için bugün karar çıktı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu’nun verdiği tedbir kararının yürürlükten kaldırılması için açılan davanın reddine karar verdi.

Tedbir kararı, hukuka ve mevzuata aykırı bulunmadı

Facebook ve WhatsApp’ın açtığı davanın dilekçesinde kurumun aldığı tedbir kararının hukuki gerekçelere dayanmaktansa olgusal hatalara dayandığı aktarmış ve aşırı bilgi toplama ve bu bilgilerin paylaşılması iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Buna ek olarak dilekçede veri güncellemesinin 2016 yılından bu yana yapılmakta olduğu ve tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu kaydedilmiş; bu sebeple de tedbir kararının iptali istenmişti.

Ancak Ankara 4. İdare Mahkemesi, Facebook ve WhatsApp’ın aleyhine karar vererek iptal talebini reddetti. Aldığı kararın gerekçesine dair olarak mahkeme, "Halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimaline haiz olduğu, söz konusu şirketler hakkında ana soruşturmanın halen devam ettiği ve neticelendiğinde bu konuda yeniden karar alınabileceği de göz önüne alındığında; Türkiye'de koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi biçiminde geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerini kullandı.