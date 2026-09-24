Meta, Kamerasız İlk Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Meta Audio'yu Tanıttı!

Meta, Connect 2026 etkinliğinde kamerasız ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Meta Audio’yu resmen tanıttı.

Meta, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Meta Connect konferansının bu yılki ayağını geçtiğimiz saatlerde yapılan bir sunum ile resmen başlattı. Sunumda, şirketin yepyeni ürünleri duyuruldu. Bunlardan biri de ilk kamerasız akıllı gözlük modeli olan Ray-Ban Meta Audio’ydu.

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Kameraların kaldırılması sayesinde cihaz tamamen ses odaklı bir asistan ve medya donanımına dönüşüyor. Kamera olan gözlükler yüzünden oluşan gizlilik kaygıları nedeniyle geçmişte sert eleştirilere maruz kalan şirket, yeni modeliyle bunu çözmeyi hedefliyor.

Karşınızda Meta Ray-Ban Audio!

Meta’nın yeni gözlüğü, kullanıcıların müzik ve podcast dinlemesine, arama yapmasına, anlık ses çevirisi gerçekleştirmesine ve Meta’nın yeni yapay zekâ asistanı Muse ile iletişim kurmasına olanak tanıyor. Meta’nın donanım ortağı EssilorLuxottica tarafından tasarlanan gözlük, 349 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Gövdeden kamera sensörlerinin ve ilgili elektronik parçaların çıkarılması, cihazın tasarımında gözle görülür bir hafifleme sağlamış. Meta’nın aktardığı bilgilere göre Ray-Ban Meta Audio, sadece 43 gram ağırlığında. Gözlük ayrıca ayarlanabilir sap uçları, değiştirilebilir burun pedleri ve esnek menteşe yapısıyla dikkat çekiyor.

Cihazın batarya performansı da oldukça iddialı. Meta, gözlüğün tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunduğunu, kutusuyla birlikte bu sürenin 48 saate kadar çıktığını ifade ediyor. Toplamda 23 farklı renk ve cam kombinasyonuyla gelecek olan seri; "Clubmaster" ve "Burbank" adı verilen iki yeni çerçeve stiliyle raflardaki yerini alacak. Kullanıcılar ihtiyaç duymaları halinde cihazı reçeteli numaralı camlarla da sipariş edebilecek.