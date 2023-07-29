Meta'nın şu anda yalnızca Quest VR cihazlarından erişilebilen metaverse platformu Horizon Worlds'un yakında mobil sürümünün yayınlanacağı öne sürüldü. Meta, mobil sürüm üzerinde çalıştığını doğrulasa da henüz kesin bir yayın tarihi paylaşmadı.

Gazeteci Janko Roettgers, Horizon Worlds hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Paylaşılan bilgilere göre Meta, bugüne kadar uğruna 40 milyar dolar harcamasına rağmen kullanıcı sayısını bir türlü artıramadığı metaverse platformunun mobil cihazlardan erişilebilen bir versiyonu üzerinde çalışıyor ve bu 'uygulama' çok yakında yayınlanacak.

Horizon Worlds'e şu anda yalnızca Quest VR cihazlarından erişilebildiğini düşünürsek ve buna CNBC'nin geçtiğimiz ekim ayında paylaşmış olduğu "Horizon Worlds'ün kullanıcı sayısı 200 binden az" haberini eklediğimizde mobil uygulama üzerinden erişimin platformun popülaritesine pozitif katkısı olacağını ön görebiliriz. Neticede bir başka meta uygulaması olan Threads, sadece mobil uygulama aracılığı ile kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.

Meta, aslında geçtiğimiz yıl bir mobil sürüm geliştirmiş ancak yayınlayamamış

Konuyla ilgili bilgileri direkt olarak Meta'nın metaverse Başkan Yardımcısı Vishal Shah'tan alan Roettgers, Horizon Worlds'ün geçtiğimiz yıl bir mobil sürümünün geliştirildiğini ancak yayınlanamadığını ifade ederken Shah'ın mobil sürümle ilgili olarak, "Bir mobil uygulama deneyiminden ziyade mobil cihazlardan erişilen bir VR deneyimi" ifadesini kullandığını belirtiyor.

Her şeyden önce; Horizon Worlds mobil sürümünün platformlar arası desteğe sahip olacağını belirtelim. Yani Quest VR kullanıcıları ile mobil kullanıcılar birlikte olabilecekler. Ayrıca Shah'a göre VR sürüm, en iyi deneyimi sunmaya devam edecek. Mobil sürüm yalnızca Quest VR almaya bütçesi yetmeyen kullanıcılara ya da direkt olarak Quest VR satışının olmadığı ülkelerde Horizon Worlds'e giriş için bir basamak görevi görecek.

Horizon Worlds'e üretken yapay zeka (generative AI) desteği geliyor

"Metaverse öldü" ifadelerine "Metaverse'ün balon tarafı öldü" şeklinde karşılık veren Vishal Shah, içerik üreticileri metaverse evrenine çekmek ve buradaki yatırımları artırmak için Horizon Worlds'e üretken yapay zeka araçları getirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Pek çok hizmet üzerinde çalıştıklarını belirten Shah, kullanıcıların avatarlarını Horizon Worlds dışına taşımalarına ve diğer platformlardan Horizon Worlds'e getirebilmeleri için de çalışma içinde olduklarını belirtti.