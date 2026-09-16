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WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Gelişmiş Yapay Zekâ Özellikleri Sunan Meta One Abonelikleri Duyuruldu: İşte Türkiye Fiyatları

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Meta; Instagram, Facebook, WhatsApp ve Meta AI hizmetlerini kapsayan yeni Meta One aboneliklerini duyurdu.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Gelişmiş Yapay Zekâ Özellikleri Sunan Meta One Abonelikleri Duyuruldu: İşte Türkiye Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta, dün yaptığı bir açıklamayla Facebook, Instagram ve WhatsApp platform genelinde genişletilmiş yapay zekâ kullanımı ve premium özellikler sunan "Meta One" adını verdiği yeni abonelik hizmetini resmi olarak duyurdu. Özellikle içerik üreticileri ve işletmeleri hedefleyen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.

Tanıtılan bu yeni sistem; görsel/video oluşturma ve düzenleme gibi çeşitli yapay zeka araçlarına ve Instagram’daki AI tabanlı Restyle gibi uygulama içi yeteneklere erişim sağlıyor. Şirket, bu adımla birlikte 2025 yılında Scale AI şirketine yaptığı 14,3 milyar dolarlık devasa yatırımın ardından geliştirdiği Muse AI modellerinden gelir elde etmeyi hedefliyor.

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WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Gelişmiş Yapay Zekâ Özellikleri Sunan Meta One Abonelikleri Duyuruldu: İşte Türkiye Fiyatları
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Meta One abonelikleri neler sunuyor? Ücretleri ne kadar?

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Şirket, kullanıcıların aklındaki en büyük soru işaretini gidermek adına söz konusu sosyal medya platformlarının temel işlevlerinin tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceğini vurguluyor. Hâlihazırda WhatsApp, Instagram gibi platformlarda abonelikler sunuluyordu. Örneğin WhatsApp Plus 41,99 TL, Instagram ve Facebook Plus ise 55,99 TL’lik aylık fiyatlara sahipti. Bu abonelikler Meta One bünyesinde faaliyet gösterecek. Ek olarak daha gelişmiş özellikler sunan ek Meta One abonelikleri de olacak.

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Meta One’ın daha üst segmentinde yer alan Core ve Premium paketleri, uygulama aboneliklerini Meta’nın en gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle bir araya getiriyor. Kullanıcılar, Muse modelleri tarafından desteklenen gelişmiş görsel ve video üretimi mekanizmaları da dahil olmak üzere Meta AI’ın medya oluşturma araçlarından çok daha geniş limitlerle yararlanabiliyor. Tekil paketlerin ötesine geçen bu gelişmiş altyapıda Core planının aylık ücreti 259 TL, tüm sınırları zorlayan Premium planın aylık ücreti ise 729 TL.

İçerik üreticilerini ve kurumsal işletmeleri de unutmayan Meta; yayınlama, detaylı analiz, profil yönetimi ve müşteri ilişkilerine yönelik özel paketlerini de tanıttı. İşletmeler, abonelik kapsamındaki gelişmiş profillerinde web sitelerini ve müşteri yorumlarını öne çıkarabiliyor. Bununla da kalmayıp Reels videolarına entegre edilen belirgin takip et butonları ve paylaşımlarla etkileşime giren kişilere otomatik gönderilen takip davetleri sayesinde kitle büyütmek kolaylaşıyor. 24 müşteri sorularını yanıtlamak üzere görev yapan Meta Business Agent yapay zekâ asistanı da bu kurumsal paketin dikkat çeken detayları arasında.

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Profesyonel paketlerin giriş seviyesi olan Essential planı; varlık yönetimi, Meta Business Agent erişimi ve kimlik taklidine karşı koruma özellikleriyle aylık 259 TL’den başlayan fiyatlarla sahip. Bir üst seviye olan Advanced planı ise aylık 869 TL’den başlayan fiyatıyla Hikayeler’i 30 gün önceden planlama, Reels ve gönderilere bağlantı ekleme ve indirilebilir detaylı kitle analiz raporları gibi işlevlerle geliyor. Ekip bazlı yüksek kullanım ihtiyacı olan dev oluşumlar için hazırlanan Expert paketi aylık 2.599 TL’den, Max paketi ise aylık 8.699 TL’den başlayan fiyatlarla listelenmiş.

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