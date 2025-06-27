OpenAI ile Meta arasındaki gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı. Meta, bir OpenAI çalışanını transfer etti. Ancak Meta'ya geçen personel, Sam Altman'in iddia ettiği gibi 100 milyon dolar almadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde OpenAI CEO'su Sam Altman'in gündemi sarsan açıklamalarından bahsetmiştik. OpenAI CEO'su, Meta'nın personel avına çıktığını, sadece imza için bile 100 milyon dolarlık teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Meta ise bu iddiaya karşı sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçmişte OpenAI için çalışan, geçtiğimiz günlerde ise Meta'ya transfer olan Lucas Beyer isimli bir araştırmacı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 100 milyon dolar gibi dudak uçuklatan bir para almadığını söyleyen Beyer, Sam Altmen'in iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Ancak Lucas Beyer, Meta'ya transfer olmak için nasıl bir anlaşma yaptığını açıklamadı.

OpenAI'dan ayrılan diğer isimler de sessiz kalmayı tercih ediyor!

Lucas Beyer'in açıklamalarının gündem olması üzerine Business Insider, yakın geçmişte OpenAI'dan ayrılan 3 kişi ile iletişime geçti. Ancak o isimler de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediler. Herkesin ketum davranması, arka planda daha farklı olaylar yaşanıyor olabileceğini düşündürüyor.

Sam Altman'in iddiasına ilişkin detaylı bilgi için:

Öyle de olsa böyle de olsa Meta, bir şekilde OpenAI personellerini transfer etmeye başlamış durumda. Bu durum, hiç şüphesiz Meta'nın yapay zekâ sektöründeki yerini güçlendirecek. Bakalım bu tür transferler, firmalar arasında nasıl gerilimlere yol açacak.