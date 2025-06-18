OpenAI CEO'su Sam Altman, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i kızdıracak bir açıklama yaptı. OpenAI CEO'su, Meta'nın personel avına çıktığını ve dudak uçuklatan teklifler sunduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Yapay zekâ sektörünün öncüsü OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı. Kardeşi tarafından sunulan "Uncapped" isimli bir podcast yayınına katılan Sam Altman tarafından yapılan açıklamalar, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i rahatsız edecek gibi görünüyor.

Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre Meta'nın insan kaynakları birimi, OpenAI mühendislerine iş teklifleri yapmaya başladı. Özellikle de en iyi personellere ulaşan Meta, Sam Altman'in iddiasına göre dudak uçuklatan teklifler götürüyor. Meta ise bu iddialara ilişkin hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik...

100 milyon dolarlık işe giriş bonusu teklif edilmiş!

Sam Altman tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta, OpenAI personelini kapmak için kesenin ağzını açmış durumda. Zira yapılan açıklamada sadece teklifin kabul edilmesi için 100 milyon dolar teklif edildiği ifade ediliyor. Buna tazminat gibi diğer kalemler de eklendiği zaman gerçek tutar, bunun çok daha üzerinde.

Ancak OpenAI, şirket içinde aidiyet duygusunu pekiştirmeyi başarmış gibi görünüyor. Sam Altman, şu ana kadar hiçbir personelin Meta'nın teklifini kabul etmediğini iddia ediyor. Yaşanan olay, Meta'nın OpenAI, Microsoft ve Google gibi firmaların yapay zekâ sektöründeki çalışmalarının görmezden gelinmediğini ve rekabette geri kalınmak istenmediğini ortaya koyuyor.