Meta ve Reuters'ın yaptığı anlaşma ile birlikte kullanıcılar, yapay zekâ sohbet botlarından haberleri öğrenebilecek.

Gün geçmiyor ki bir yapay zekâ sohbet botu yeni bir özelliğe kavuşmasın, yeni bir özellik ya da anlaşma duyurulmasın. Öte yandan bu seferki açıklama oldukça büyük oldu: Meta, sohbet botu üzerinden haberleri aktarabilmek için Reuters ile anlaşma yaptı.

İki firma arasında gerçekleştirilen anlaşmanın "çok yıllık" olduğu ifade edilirken, sistemin nasıl çalışacağı da belli oldu. Meta'nın yapay zekâ sohbet botuna güncel konular ile ilgili sorular sorulduğunda sohbet botu, Reuters üzerinden haberleri çekebilecek ve verdiği cevaplarda da kaynak aldığı haberlere bağlantılar oluşturacak.

Önce ABD'de kullanıma açılacak

Yeni özellik öncelikli olarak ABD'deki kullanıcıların hizmetine sunulacak ve sohbetlerdeki yanıtlar, Reuters makalelerine atıflar ve bağlantılar içerecek. Genelde yaratıcı görevler ya da "Nasıl yapılır?" yardımları için kullanılan yapay zekânın böylece güncel haberler konusunda da yardımcı olabilmesi amaçlanıyor.

Meta'nın yapay zekâsının haber ve siyasi içerikler konusunda dikkatli bir yaklaşım izlemesi bekleniyor. Meta, Kanada gibi ülkeler için ise haber içeriklerine ödeme yapmayı reddediyor. Bu durumda özelliğin farklı bölgelerde hizmete sunulup sunulmayacağı değişiklik gösterebilir.

Anlaşmanın sonucunda Meta'nın kendi yapay zekâ dil modeli olan Llama'yı eğitmek için Reuters arşivini kullanıp kullanamayacağı ve anlaşmanın şartlarını açıklamadı. Konuya yakın kaynaklar ise Reuters'ın bu erişime karşılık bir ödeme aldığını ifade ediyor.