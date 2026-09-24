Avuç İçi Yapay Zekâ Deneyimi: Meta, Yeni Yapay Zekâ Cihazı "Charm"ı Tanıttı!

Meta, yeni Muse yapay zekâ asistanıyla çalışan, 5G destekli anahtarlık boyutundaki yeni el cihazı Meta Charm'ı tanıttı.

Meta, akıllı gözlüklerle yakaladığı başarının ardından donanım hamlelerini yeni bir boyuta taşıyarak kişisel yapay zekâ cihazı pazarına adım attı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Menlo Park, Kaliforniya’da düzenlenen yıllık Meta Connect etkinliğinde, "Meta Charm" adını taşıyan küçük el cihazını tanıttı. Şirketin yeni yapay zekâ asistanı Muse ile çalışan bu avuç içi cihaz, Silikon Vadisi'ndeki akıllı telefon sonrası dönemin yeni adayı olarak öne çıkıyor.

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Yaklaşık bir Apple AirPods kutusu büyüklüğünde olan Meta Charm, 5 santimetrelik dokunmatik bir ekrana ve dahili 5G bağlantısına sahip. Kullanıcıların her an yanında taşıyabileceği bir anahtarlık boyutunda tasarlanan cihaz, Aralık ayında tatil dönemine yetişecek şekilde teslim edilmeye başlanacak ancak Meta, cihazın satış fiyatına dair henüz resmî bir açıklama yapmadı.

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Teknoloji devlerinin tüketicilerin teknolojiyle etkileşimini yeniden şekillendirmek adına yapay zekâ odaklı donanımlara milyarlarca dolar yatırım yaptığı bu dönemde Charm, doğrudan gelişmiş Muse deneyimini merkeze alıyor. Etkinlikte cihazı tanıtan Mark Zuckerberg, "Tüm gerçek zamanlı ses ve avatar altyapısını içeren Muse deneyimini, bir anahtarlığa sığacak ve her an konuşabileceğiniz kadar erişilebilir bir formata sığdırdık" ifadelerini kullandı.

Meta Charm ile birlikte daha da genişletilen Muse yapay zekâ asistanı; bilgisayar kullanımı yeteneklerinin yanı sıra Walmart, Best Buy ve Gap gibi önde gelen perakendeciler ve servis sağlayıcılarıyla entegre olarak çalışıyor. Kullanıcılar, Muse üzerinden verecekleri sesli komutlar sayesinde günlük işlerini halledebilecek, alışveriş yapabilecek ve randevularını kolayca yönetebilecek. Akıllı telefonların yerini alacak temel form faktörünün henüz netleşmediği pazarda Meta, Charm ile el cihazları kategorisinde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.