Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Avuç İçi Yapay Zekâ Deneyimi: Meta, Yeni Yapay Zekâ Cihazı "Charm"ı Tanıttı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Meta, yeni Muse yapay zekâ asistanıyla çalışan, 5G destekli anahtarlık boyutundaki yeni el cihazı Meta Charm'ı tanıttı.

Avuç İçi Yapay Zekâ Deneyimi: Meta, Yeni Yapay Zekâ Cihazı "Charm"ı Tanıttı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, akıllı gözlüklerle yakaladığı başarının ardından donanım hamlelerini yeni bir boyuta taşıyarak kişisel yapay zekâ cihazı pazarına adım attı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Menlo Park, Kaliforniya’da düzenlenen yıllık Meta Connect etkinliğinde, "Meta Charm" adını taşıyan küçük el cihazını tanıttı. Şirketin yeni yapay zekâ asistanı Muse ile çalışan bu avuç içi cihaz, Silikon Vadisi'ndeki akıllı telefon sonrası dönemin yeni adayı olarak öne çıkıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yaklaşık bir Apple AirPods kutusu büyüklüğünde olan Meta Charm, 5 santimetrelik dokunmatik bir ekrana ve dahili 5G bağlantısına sahip. Kullanıcıların her an yanında taşıyabileceği bir anahtarlık boyutunda tasarlanan cihaz, Aralık ayında tatil dönemine yetişecek şekilde teslim edilmeye başlanacak ancak Meta, cihazın satış fiyatına dair henüz resmî bir açıklama yapmadı.

İçerikten Görseller

Avuç İçi Yapay Zekâ Deneyimi: Meta, Yeni Yapay Zekâ Cihazı "Charm"ı Tanıttı!
2

OpenAI'ın istediğini daha önce yaptı

2

Teknoloji devlerinin tüketicilerin teknolojiyle etkileşimini yeniden şekillendirmek adına yapay zekâ odaklı donanımlara milyarlarca dolar yatırım yaptığı bu dönemde Charm, doğrudan gelişmiş Muse deneyimini merkeze alıyor. Etkinlikte cihazı tanıtan Mark Zuckerberg, "Tüm gerçek zamanlı ses ve avatar altyapısını içeren Muse deneyimini, bir anahtarlığa sığacak ve her an konuşabileceğiniz kadar erişilebilir bir formata sığdırdık" ifadelerini kullandı.

Meta Charm ile birlikte daha da genişletilen Muse yapay zekâ asistanı; bilgisayar kullanımı yeteneklerinin yanı sıra Walmart, Best Buy ve Gap gibi önde gelen perakendeciler ve servis sağlayıcılarıyla entegre olarak çalışıyor. Kullanıcılar, Muse üzerinden verecekleri sesli komutlar sayesinde günlük işlerini halledebilecek, alışveriş yapabilecek ve randevularını kolayca yönetebilecek. Akıllı telefonların yerini alacak temel form faktörünün henüz netleşmediği pazarda Meta, Charm ile el cihazları kategorisinde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'dan Tepki Gören Açıklama: "Yapay Zekâya Dair Düzenlemelere Gerek Yok"

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

Creeper Yüzünden Travma Geçirdi: GPT-6 Astra'nın Minecraft Deneyi Sosyal Medyada Viral Oldu!

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Google'dan Sesli Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live ve Live Extended Thinking Tanıtıldı!

Yapay Zeka Meta

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Paradox Interactive'in Hearts of Iron IV Discord Sunucusunda "Atatürk Görseli" Krizi: Peki Tam Olarak Ne Yaşandı?

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Suudi Arabistan'ın "Togg"u Sahnede: Yeni Exobot, Tam 1.111 Beygir Gücüne Sahip!

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Elektrikli Araba Alacakların Sonradan "Keşke" Dememeleri İçin Bilmesi Gerekenler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com