Ne Yıldı Ama: Metacritic Puanlarına Göre 2025'in En İyi Oyunları

Oyun sektörü için oyun ödüllerini geride bıraktık ama söz konusu Metacritic olduğunda en iyi oyunlar listesi çok daha farklı. Peki geride bırakmaya hazırlandığımız yılda en iyi Metacritic puanına sahip oyunlar neler?

Oyun dünyası için 2025 yılı, beklentilerin çok ötesine geçen ve hepimizi ekran başına kilitleyen yapımlarla dolu bir yıl olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Hem uzun zamandır yolunu gözlediğimiz efsanevi serilerin devam oyunları hem de "Bu nereden çıktı?" dedirten sürpriz bağımsız yapımlar, eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Eğer "Şimdi ne oynasam?" diye düşünüyorsanız sizin için Metacritic puanlarına göre yılın en çok ses getiren ve en yüksek puanlı yapımlarını bir araya getirdik.

10. Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima'nın vizyoner zihninden çıkan Death Stranding 2: On the Beach, ilk oyunun kurduğu post-apokaliptik dünyayı daha da genişletiyor. Sam Porter Bridges'in yolculuğu bu kez daha kişisel ve çok daha tehlikeli bir hâl alırken, oyunun grafikleri ve sinematik anlatımı "yeni nesil" kavramının hakkını veriyor.

Geliştirilen mekanikler, yeni araçlar ve karmaşık hikâye örgüsüyle Death Stranding 2: On the Beach, Metacritic'te yılın en çok tartışılan ve en yüksek puan alan AAA yapımlarından biri olmayı başardı.

Geliştirici : Kojima Productions

: Kojima Productions Çıkış Tarihi : 26 Haziran 2025

: 26 Haziran 2025 Metacritic Puanı: 89

9. The Seance of Blake Manor

Doğaüstü bir dedektiflik ve gizem oyunu olan The Séance of Blake Manor, 1897 yılında İrlanda'da geçiyor.

Şehirden çok uzakta, sırlarla ve dünya dışı olaylarla dolu bir otelde Evelyn Deane'in nasıl kaybolduğunu araştırmalısınız.

Geliştirici : Spooky Doorway

: Spooky Doorway Çıkış Tarihi : 27 Ekim 2025

: 27 Ekim 2025 Metacritic Puanı: 89

8. The Talos Principle: Reawakened

Felsefi bilim kurgu ve bulmaca türünün en iyi örneklerinden biri olan serinin yeni halkası, zihni zorlayan bulmacaları derin varoluşsal sorularla harmanlamaya devam ediyor. Reawakened, önceki oyunların mirasını devralarak bulmaca mekaniklerini daha da karmaşıklaştırırken, görsel olarak büyüleyici antik ve fütüristik mekânlar sunuyor.

Oyunun senaryosu, yapay zekâ, insanlık ve bilinç üzerine düşündürücü diyaloglarıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Hem zekânızı sınayan hem de sizi derin düşüncelere sevk eden bu yapım, yılın en sofistike oyun deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geliştirici : Croteam

: Croteam Çıkış Tarihi : 10 Nisan 2025

: 10 Nisan 2025 Metacritic Puanı: 89

7. despelote

Futbolu sadece bir spor olarak değil, bir sosyalleşme ve büyüme aracı olarak ele alan despelote, yılın en atmosferik ve duygusal deneyimlerinden birini sunuyor. Ekvador'un sokaklarında geçen bu birinci şahıs macera oyunu, çocukluk, arkadaşlık ve mahalle kültürü üzerine kurulu samimi bir hikâye anlatıyor.

Fotogerçekçi olmayan, kendine has puslu ve stilize görselleri, oyunun nostaljik havasını mükemmel bir şekilde destekliyor. Eleştirmenler, oyunun "kazanma hırsından" ziyade "anı yaşama" hissini vermesini ve kültürel dokuyu işleyiş biçimini överek yüksek puanlara layık gördü.

Geliştirici : Julián Cordero & Sebastian Valbuena

: Julián Cordero & Sebastian Valbuena Çıkış Tarihi : 1 Mayıs 2025

: 1 Mayıs 2025 Metacritic Puanı: 89

6. Hollow Knight: Silksong

Yıllar süren bekleyişin ardından Hollow Knight: Silksong, nihayet oyuncularla buluştu ve beklentileri fazlasıyla karşıladı. Hornet karakterini yönettiğimiz bu devam oyununda, ilk oyuna göre çok daha hızlı, akrobatik ve ölümcül bir dövüş sistemi bizleri karşılıyor.

Pharloom krallığının derinliklerinde geçen macera, muazzam harita tasarımı, zorlu boss savaşları ve büyüleyici el çizimi grafikleriyle bir başyapıt niteliğinde. Eleştirmenler, Silksong'un sadece bir devam oyunu olmadığını, Metroidvania türünü mükemmelleştiren bir deneyim sunduğunu belirterek oyunu yılın en iyileri arasına yerleştirdi.

Geliştirici : Team Cherry

: Team Cherry Çıkış Tarihi : 4 Eylül 2025

: 4 Eylül 2025 Metacritic Puanı: 90

5. Donkey Kong Bananza

Nintendo'nun en sevilen maskotlarından Donkey Kong, uzun bir aradan sonra Donkey Kong Bananza ile muhteşem bir dönüş yaptı. Klasik platform öğelerini modern grafikler ve yaratıcı bölüm tasarımlarıyla birleştiren oyun, hem nostalji arayanlara hem de yeni nesil oyunculara hitap ediyor.

Oyunun en çok övülen yanı, kusursuz kontrolleri ve her seviyede oyuncuyu şaşırtmayı başaran mekanik çeşitliliği oldu. Renkli dünyası, eğlenceli müzikleri ve zorlayıcı ama adil oyun yapısıyla Metacritic listelerinde hızla üst sıralara tırmanan yapım, "Platform oyunu nasıl yapılır" dersi veriyor.

Geliştirici : Nintendo Entertainment

: Nintendo Entertainment Çıkış Tarihi : 17 Temmuz 2025

: 17 Temmuz 2025 Metacritic Puanı: 91

4. Split Fiction

Co-op türünde "Artık yeni bir şey yapılamaz" denildiği anda sahneye çıkan Split Fiction, yılın en iyi oynanışa sahip oyunlarından biri olarak türe de bambaşka bir boyut kazandırdı.

Yüksek tempolu aksiyonu ve zekâ gerektiren bölüm tasarımları sayesinde Split Fiction, aksiyon tutkunlarının favorisi ve eleştirmenlerin de gözdelerinden biri olmayı başardı.

Geliştirici : Hazelight Studios

: Hazelight Studios Çıkış Tarihi : 6 Mart 2025

: 6 Mart 2025 Metacritic Puanı: 91

3. Blue Prince

Strateji ve bulmaca severler için yılın en zeki oyun tasarımlarından birine sahip olan Blue Prince, gizemli bir malikânenin mimarisini ve sırlarını çözme üzerine kurulu. Oyunculara sunulan "mimari drafting" mekaniği, her adımda odaları ve koridorları stratejik bir şekilde yerleştirmenizi gerektiriyor.

Oyunun minimal ama son derece stilize görsel yapısı, karmaşık bulmacaları çözerken odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Eleştirmenler, oyunun sunduğu entelektüel meydan okumayı ve her oynanışta farklılaşan malikâne yapısını överek, Blue Prince'i yılın en özgün bağımsız yapımlarından biri olarak nitelendiriyor.

Geliştirici : Dogubomb

: Dogubomb Çıkış Tarihi : 10 Nisan 2025

: 10 Nisan 2025 Metacritic Puanı: 92

2. Clair Obscur: Expedition 33

Sıra tabanlı RPG türüne mesafeli duranları bile kendine hayran bırakan Clair Obscur: Expedition 33, yılın en çarpıcı görsel stillerinden birine sahip. Belle Époque dönemi Fransa'sından esinlenen sanat tarzı ve gerçekçi grafikleri, fantastik bir dünyayla harmanlanarak ortaya görsel bir şölen çıkarıyor ancak oyunu listede üst sıralara taşıyan sadece grafikleri değil.

Sıra tabanlı stratejiyi gerçek zamanlı refleks mekanikleriyle birleştiren yenilikçi "tepkisel" savaş sistemi oyunu bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Clair Obscur: Expedition 33, dokunaklı hikâyesi ve keşfetme arzusunu tetikleyen dünyasıyla eleştirmenlerden tam puan alarak yılın sürpriz hitlerinden biri hâline geldi.

Geliştirici : Sandfall Interactive

: Sandfall Interactive Çıkış Tarihi : 24 Nisan 2025

: 24 Nisan 2025 Metacritic Puanı: 92

1. Hades II

İlk oyunuyla roguelike türüne âdeta yeni bir soluk getiren Supergiant Games, Hades II ile çıtayı daha da yukarı taşımayı başardı. Bu sefer Yeraltı Dünyası’nın prensesi Melinoë’yi kontrol ettiğimiz yapımda, Titanların Zamanı Chronos’a karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

Oyun, ilk oyunun o akıcı ve bağımlılık yaratan dövüş mekaniklerini korurken, üzerine eklediği büyü sistemi ve derinleşen hikâye örgüsüyle eleştirmenlerden övgü topladı. Özellikle sanat tasarımı ve müzikleriyle oyuncuyu anında içine çeken atmosferi, Hades II'yi bu yılın en yüksek puanlı oyunu yapıyor.

Geliştirici : Supergiant Games

: Supergiant Games Çıkış Tarihi : 25 Eylül 2025

: 25 Eylül 2025 Metacritic Puanı: 95

Peki sizin için bu yılın en iyi oyunu neydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.