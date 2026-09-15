Bazı Otomobillerde Metal Izgaralı Vites Kullanılırken Bazılarında Neden Kullanılmıyor?

Bazı otomobillerde gördüğümüz metal ızgara vitesler, başta şık bir tasarım detayı gibi görünse de her otomobilde bulunmamasının bir sebebi var.

Vites kolunun hareketlerinin metal bir plaka üzerinde rahatça görüldüğü bu tasarım, özellikle klasik Ferrari modellerinde görülen bir detay. Günümüzde ise özellikle modern otomobillerde bu tasarımla karşılaşmak neredeyse imkansız.

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Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Neden her otomobilde göremiyoruz?

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Bu tasarım “gated shifter” olarak biliniyor.

Vites kolunun hareket ettiği yolların açıkça görüldüğü ve metal bir plaka tarafından fiziksel olarak sınırlandırılan metal ızgaralı vites tasarımı, klasik araçların viteslerinden çok farklı bir anlayışa sahip.

Manuel araçlarda gördüğümüz 1, 2, 3, 4 gibi vitesleri birbirinden ayıran H düzeni, bu sistemde gözle görülebilen kanallar şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var ki o da metal plakanın tek başına şanzımanın vites değiştirmesini sağlayan mekanizma olmaması.

Manuel şanzımanda asıl işi seçici mekanizma ve senkronizasyon sistemleri gerçekleştirirken sürücünün hareketini yönlendiren gate, bu sürece fiziksel bir kılavuz ekliyor.

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Peki bu metal ızgara ne işe yarıyor?

Bu tasarım, en basit haliyle sürücüye daha belirgin bir vites değiştirme hissi sağlıyor. Vites kolu, tamamen serbest bir hareket yerine metal kanalların belirlediği yollarda ilerlediği için hangi vitese geçildiği elde daha mekanik şekilde hissedilebiliyor.

Bu yapı özellikle geleneksel manuel şanzımanın sunduğu doğrudan kullanım deneyimini öne çıkarıyor. Yani buradaki amaç, otomobile ekstra güç kazandırmak değil; vites değiştirme hareketini daha somut ve karakteristik bir hale getirmek.

Neden otomobillerde kullanılmıyor?

Otomobillerde metal bir gate kullanmak, bakıldığında teknik açıdan zorunlu değil. Otomobil üreticileri genelde vites mekanizmasını konsolun altında konumlandırıp bu bölümü kauçuk veya deri bir körükle kapatıyor. Bu tasarım, günlük kullanıma daha uygun kabul ediliyor.

Öte yandan metal ızgaralı bir vitese nazaran bu sistem, mekanizmaya daha yumuşak ve sessiz bir kullanım sunabiliyor. Modern otomobillerde konfor, kullanım kolaylığı, verimlilik ve maliyet düşünüldüğünde metal tasarım, mantıklı bir hamle gibi görünmüyor.

Metal ızgaralı vites, Ferrari'nin karakteristik bir özelliği haline geldi.

Klasik Ferrari'lerde merkezi tünelin üzerinde açıkça görülen metal gate, manuel vites kullanımını otomobilin mekanik karakterinin bir parçası olarak sergiliyordu. İşin ilginç tarafı ise Ferrari'nin bu fikri manuel şanzımanın ortadan kalkmasından sonra bile tamamen bırakmaması.

Hatta Ferrari'nin güncel tasarımlarında bile bu detay bir nostalji unsurunun ötesine geçiyor. Marka, 296 Speciale'de “shift gate” öğesinin geçmişteki Ferrari'lerde merkezi tünelin üzerinde ayrı ve belirgin bir parça olarak kullanılan vites kapısından ilham aldığını açıkça belirtiyor.

Metal tasarım, vites geçişlerini daha hızlı gerçekleştirmiyor.

Vites geçişinin hızını belirleyen şey yalnızca sürücünün vites kolunu ne kadar hızlı hareket ettirdiği değil, şanzımanın yapısı, senkronizasyon sistemi ve vites değiştirme mekanizmasının tamamıdır. Bu yüzden bu tasarım, vites geçişlerini etkileyen bir mekanizmaya sahip değil.

Dolayısıyla metal tasarımı bir performans yükseltmesinden çok mekanik kullanım hissini öne çıkaran bir çözüm olarak değerlendirebiliriz.

Sürüş deneyimi amacıyla tasarlanan otomobillerde durum farklı.

Bir otomobilin vites değiştirebilmesi için açıkta duran metal bir gate'e ihtiyacı yok. Bu yüzden seri üretimde daha sade, konforlu ve pratik çözümler tercih edilebiliyor.

Sürüş deneyimi açısından bakıldığında ise durum değişiyor: Metal ızgara, sürücüye mekanik bir his veriyor ve otomobilin içindeki mekanik yapıyı görünür kılıyor.

Bu yüzden bazı otomobillerde metal ızgaralı vites kolu tercih edilirken günümüzde bu tasarımı görmek neredeyse yok denecek kadar az.