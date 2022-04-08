Kripto para birimlerinin metaverse'teki yerinin nasıl olacağı ile ilgili bir anket yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda birçok insanın metaverse'ün kripto para alıp satmak veya elde tutmak için en popüler yer olacağını; yani bir nevi kripto para merkezi olacağını düşündüğü görüldü.

İnternetin geleceği olarak nitelendirilen metaverse, gün geçtikçe daha da popüler hâle geliyor ve birçok şirketten yatırım alıyor. Durum böyle olunca hâlihazırda muazzam bir hızda büyümeye devam eden kripto para birimlerinin de metaverse’teki kullanımı gündeme geliyor. Birçok insan, bu para birimlerinin gelecekte gireceğimiz dijital dünyaların sanal bir ekonomisini oluşturabileceğini düşünüyor.

Şimdi de Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan Agora, metaverse konusunda yaptığı bir araştırmayı yayımladı. Yapılan bu ankette katılımcılara metaverse hakkında neler düşündükleri, gelecekte bu konuda bizi nelerin beklediği ve kripto para birimleri ile NFT’lerin bu sanal dünyada nasıl bir yerinin olacağı soruldu.

Ankete göre Metaverse, kripto paraların merkezi olacak

ABD’li geliştiricilerden oluşan katılımcılara yönelik olan anketin sonuçları incelendiğinde, katılımcıların %57’sinin metaverse’ün kripto paraları satın almak, elde tutmak ve kripto para ticareti yapmak için en popüler yer olacağını düşündüğü gözlemlendi. %18’lik bir kısım buna katılmadığını belirtirken, %25 ise kararsız olduğunu ifade etti. Bu sonuçlar da sektördeki isimlerin, metaverse’ün kripto para ticaretinin merkezi olacağını tahmin ettiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra yayımlanan araştırmanın sonuçlarında katılımcıların %70’inin, blok zinciri teknolojilerinin ve kripto paraların metaverse’ün geleceğini oluşturmada büyük bir rol oynayacağını düşündüğü ifade edildi.

NFT’ler metaverse’ün ‘para birimi’ olacak

Metaverse platformlarında hâlihazırda oldukça popüler olan ve ödenen astronomik ücretler sebebiyle eleştirilen NFT’ler ile ilgili bir ankete de araştırmada yer verildi. Bu anket sonucunda ise katılımcıların yarısından fazlasının NFT’lerin metaverse’ün en büyük para birimi olacağını düşündüğü görüldü.

Son olarak Agora, metaverse’te hangi şirketlerin öne çıkacağı ile ilgili bir soruyu da katılımcılara yöneltti. Sonuçlarda, metaverse uğruna adını değiştiren Meta’nın (eski adıyla Facebook) sanal dünyalar konusunda en büyük şirket olacağının; Google, Microsoft, Apple ve Amazon gibi diğer teknoloji devlerinin de Meta’yı tahmin edeceğinin tahmin edildiği görüldü.

Kısacası bu anket, trilyonlarca dolarlık bir değere ulaşması beklenen metaverse’ün kripto paraların merkezi olabileceğini ortaya koyuyor. Hâlen bu konular hakkında birçok şüphe bulunsa teknoloji dünyasından birçok isim ve şirket bu teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Peki, sizin metaverse’ün geleceği hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.